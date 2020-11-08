Другий тур виборів у Херсоні відбудеться 15 листопада

“Опора” заявила про порушення виборчого законодавства під час призначення дати повторного голосування.

Другий тур виборів міського голови у Херсоні відбудеться 15 листопада.

Відповідні результати встановила 5 листопада Херсонська міська територіальна виборча комісія, пише “Громадянська мережа “Опора”.

Жоден кандидат не отримав більше 50% голосів виборців, тому комісія оголосила проведення повторного голосування 15 листопада 2020 року.

Фото: сайт Опори

За результатами голосування, у другому турі братимуть участь двоє кандидатів: Ігор Колихаєв – кандидат від херсонського осередку політичної партії «Нам тут жити!» та Володимир Сальдо – кандидат від місцевої організації політичної партії «Блок Володимира Сальдо».

Усього на посаду міського голови Херсона балотувалися 17 кандидатів.

Ігор Колихаєв набрав найбільшу кількість голосів – за нього проголосувало 22 777 осіб, що становить 30,75% від загальної кількості виборців, які взяли участь у виборах. Володимира Сальдо підтримали 12 660 виборців (17,09%).

Згідно з частиною 6 статті 278 Виборчого кодексу України міська (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня на виборах міського голови було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за підсумками голосування в день виборів жоден із кандидатів не отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Водночас в “Опорі” зазначають, що, визначивши дату повторного голосування на 15 листопада Херсонська міська ТВК порушує виборче законодавство, а саме частину 1 статті 242. У ній йдеться про те, що міська виборча комісія не пізніш як за десять днів до дня голосування забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів та не пізніш як за дев’ять днів до дня голосування отримує виготовлені виборчі бюлетені.

Нагадаємо, станом на 5 листопада встановлено результати місцевих виборів з виборів депутатів 585 місцевих рад у 24 регіонах. Загалом визнано обраними 13 323 депутатів.

Зокрема, до 13 районних рад обрано 378 депутатів, до 116 міських – 2 989 депутатів, до однієї районної у місті – 38 депутатів, до 152 селищних – 3 320 депутатів, до 303 сільських – 6 598 депутатів.

Також визнано обраними 687 голів (148 – міських, 194 – селищних, 345 – сільських) також у 24 регіонах.

Разом з тим у 14 територіальних громадах з кількістю виборців понад 75 тис. в 11 регіонах України призначено повторне голосування з виборів міського голови.