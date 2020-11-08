Експрезидент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко привітав Джозефа Байдена з обранням на посаду президента США. Про це повідомляє пресслуба "Європейської солідарності".

"Мої найтепліші вітання Джо Байдену — бійцю, державнику та новообраному президенту США! Це була вражаюча, хоча і жорстка кампанія, яку обидва кандидати зробили неперевершеною та інтригуючою на кожному кроці. Це і є демократія. І це той приклад, який ми наслідуємо в Україні, попри екзистенційні виклики, яким ми і надалі протистоїмо", - зазначив Порошенко.

При цьому він вважає, що Україні пощастило з вибором американців.

"Україні пощастило з президентом США, який володіє такими глибокими та особистими знаннями про нашу державу. Разом із твердою двопартійною підтримкою України, ми дуже сподіваємось на віддане трансатлантичне лідерство Сполучених Штатів в інтересах Вільного світу", - сказав Порошенко.

Нагадаємо, американські ЗМІ повідомили про перемогу ексвіцепрезидента, кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на народному голосуванні за президента. Він здобуває 273 голоси з 270 необхідних завдяки 20 голосам Пенсильванії.

Джо Байден після оголошення його перемоги на виборах закликав американців залишити позаду жорстку риторику та об'єднатися як нація.