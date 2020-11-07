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Джо Байден – 46-й президент США

Американцы выбрали своего 46-го президента. Им стал представитель Демократической партии Джо Байден. Предварительные данные, да и та тенденция, которую мы видим в оставшихся «колеблющихся штатах», свидетельствуют о том, что именно он 20 января войдёт в Овальный кабинет Белого дома в качестве нового главы государства.

В то же время выборы ещё не закончились. Идёт подсчёт голосов в нескольких штатах. В Джорджии уже точно будет пересчёт после обращения в окружной федеральный суд юридической команды Трампа. Официальные результаты будут объявлены только после всех судебных проволочек, которые точно обеспечит штаб нынешнего президента.

Тем не менее, невзирая на поспешность американских медиа, можно сказать: опротестование данного выбора – при всех «за» и «против» – уже представляется неосуществимым. Результат на табло. И поздравления со стороны иностранных государств, в том числе и Украины, уже слышны. Процесс легитимации происходит. Далее – новая страница в истории, которую будет писать американский народ и его лидер.

Фото: EPA/UPG

Для победы Байдену необходимо было получить 270 голосов выборщиков. Сейчас, после окончания работы избирательных участков в практически всех «спорных штатах», у кандидата от Демократической партии наличествует 290. При нынешней тенденции он получит свыше 300 голосов, что позволяет нам говорить о 100% победе Байдена. Победе, которую 14 декабря узаконит голосования Коллегии выборщиков.

Трамп и его штаб обещал нам войну в судах, говорил о привлечении лучших специалистов и о том, что тем удастся доказать системную махинацию со стороны демократов в ходе досрочного голосования.

Проблема заключается в нескольких вещах. Во-первых, после сегодняшней пресс-конференции главы юридической команды Трампа, Рудольфа Джулиани, становится практически очевидным тот факт, что у штаба президента нет доказательств системных фальсификаций. Свидетели, наблюдатели, которых не пустили на участки, «мёртвые души» – этого мало для того, чтобы отменить результаты почтового голосования в спорных штатах, получив решение даже Верховного суда, а уж тем более назначить второй раз президентом самого Трампа.

Джулиани выступает на пресс-конференции в Филадельфии, 7 ноября 2020
Фото: EPA/UPG
Джулиани выступает на пресс-конференции в Филадельфии, 7 ноября 2020

Во-вторых, тот результат, который получил Байден, тот разрыв в голосовании – а он лишь будет увеличиваться между кандидатами – сделает все попытки Трампа такими, что лишены легитимности. Его попросту не признают, как и решение судов, если даже будет доказана массовая фальсификация со стороны оппонентов.

В-третьих, если Республиканская партия, которую представляет Трамп, признает результаты голосования и отмежуется от нынешнего главы Белого дома, к чему всё и идёт, у последнего вообще не останется никаких шансов на то, чтобы добиться решения в свою пользу.

Да, сейчас курсируют слухи о том, что Трамп просто так не уйдёт из Белого дома, что он будет бороться до конца. Но даже по косвенным признакам – по президентской охране вокруг Байдена и Харрис – становится очевидным, что система выбрала своего президента. Более того, последние события – блокирование в социальных сетях, отказ однопартийцев бороться за своего кандидата, шаткая ситуация на выборах в Сенат, нежелание американских СМИ освещать события с участием Трампа – говорят нам о том, что его голос всё же услышан не будет.

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We did it, @JoeBiden.

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Противопоставить что-то этому нынешний президент США явно не сможет. У него не окажется в подчинении силовых органов, армии, если только он захочет развязать гражданскую войну. Сейчас его шансы на победу призрачны. Процесс легализации процесса избрания Байдена начался и, по правде сказать, фактически завершился.

В общем, победа – за Байденом. К тому же, как мы знаем, победителей не судят.

Сейчас вопрос заключается в спокойном трансфере власти. И здесь козырей у демократов намного больше. В первую очередь речь идёт о тех судебных процессах, которые начаты против Трампа и членов его семьи. Поэтому у демократов достаточно аргументов, чтобы убедить действующего президента сойти с пути конфронтации. Вопрос в том, где «красные черты» у обоих кандидатов и на что они готовы будут пойти.

Дональд Трамп прибывает в Белый дом, Вашингтон, 11 августа 2020
Фото: EPA/UPG
Дональд Трамп прибывает в Белый дом, Вашингтон, 11 августа 2020

P.S. О том, как изменится ситуация в США, да и во всём мире после избрания президентом Джо Байден мы поговорим сразу после объявления окончательных результатов. Единственное, что уже точно следует сказать, так это о будущих политических (надеюсь, что только этих) баталиях в Соединённых Штатах. Ведь для немалой части американцев Байден президентом не станет. И теперь как раз всё зависит от двух партий, от системы. И пока непонятно, захочет ли система справляться с расколотым обществом.

Александр ДемченкоАлександр Демченко, редактор відділу "Світ"
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