Джо Байден – 46-й президент США

Тем не менее, невзирая на поспешность американских медиа , можно сказать: опротестование данного выбора – при всех «за» и «против» – уже представляется неосуществимым. Результат на табло. И поздравления со стороны иностранных государств, в том числе и Украины, уже слышны. Процесс легитимации происходит. Далее – новая страница в истории, которую будет писать американский народ и его лидер.

В то же время выборы ещё не закончились. Идёт подсчёт голосов в нескольких штатах. В Джорджии уже точно будет пересчёт после обращения в окружной федеральный суд юридической команды Трампа. Официальные результаты будут объявлены только после всех судебных проволочек, которые точно обеспечит штаб нынешнего президента.

Американцы выбрали своего 46-го президента. Им стал представитель Демократической партии Джо Байден . Предварительные данные, да и та тенденция, которую мы видим в оставшихся «колеблющихся штатах», свидетельствуют о том, что именно он 20 января войдёт в Овальный кабинет Белого дома в качестве нового главы государства.

Фото: EPA/UPG

Для победы Байдену необходимо было получить 270 голосов выборщиков. Сейчас, после окончания работы избирательных участков в практически всех «спорных штатах», у кандидата от Демократической партии наличествует 290. При нынешней тенденции он получит свыше 300 голосов, что позволяет нам говорить о 100% победе Байдена. Победе, которую 14 декабря узаконит голосования Коллегии выборщиков.

Трамп и его штаб обещал нам войну в судах, говорил о привлечении лучших специалистов и о том, что тем удастся доказать системную махинацию со стороны демократов в ходе досрочного голосования.

Проблема заключается в нескольких вещах. Во-первых, после сегодняшней пресс-конференции главы юридической команды Трампа, Рудольфа Джулиани, становится практически очевидным тот факт, что у штаба президента нет доказательств системных фальсификаций. Свидетели, наблюдатели, которых не пустили на участки, «мёртвые души» – этого мало для того, чтобы отменить результаты почтового голосования в спорных штатах, получив решение даже Верховного суда, а уж тем более назначить второй раз президентом самого Трампа.

Фото: EPA/UPG Джулиани выступает на пресс-конференции в Филадельфии, 7 ноября 2020

Во-вторых, тот результат, который получил Байден, тот разрыв в голосовании – а он лишь будет увеличиваться между кандидатами – сделает все попытки Трампа такими, что лишены легитимности. Его попросту не признают, как и решение судов, если даже будет доказана массовая фальсификация со стороны оппонентов.

В-третьих, если Республиканская партия, которую представляет Трамп, признает результаты голосования и отмежуется от нынешнего главы Белого дома, к чему всё и идёт, у последнего вообще не останется никаких шансов на то, чтобы добиться решения в свою пользу.

Да, сейчас курсируют слухи о том, что Трамп просто так не уйдёт из Белого дома, что он будет бороться до конца. Но даже по косвенным признакам – по президентской охране вокруг Байдена и Харрис – становится очевидным, что система выбрала своего президента. Более того, последние события – блокирование в социальных сетях, отказ однопартийцев бороться за своего кандидата, шаткая ситуация на выборах в Сенат, нежелание американских СМИ освещать события с участием Трампа – говорят нам о том, что его голос всё же услышан не будет.

Противопоставить что-то этому нынешний президент США явно не сможет. У него не окажется в подчинении силовых органов, армии, если только он захочет развязать гражданскую войну. Сейчас его шансы на победу призрачны. Процесс легализации процесса избрания Байдена начался и, по правде сказать, фактически завершился.

В общем, победа – за Байденом. К тому же, как мы знаем, победителей не судят.

Сейчас вопрос заключается в спокойном трансфере власти. И здесь козырей у демократов намного больше. В первую очередь речь идёт о тех судебных процессах, которые начаты против Трампа и членов его семьи. Поэтому у демократов достаточно аргументов, чтобы убедить действующего президента сойти с пути конфронтации. Вопрос в том, где «красные черты» у обоих кандидатов и на что они готовы будут пойти.

Фото: EPA/UPG Дональд Трамп прибывает в Белый дом, Вашингтон, 11 августа 2020

P.S. О том, как изменится ситуация в США, да и во всём мире после избрания президентом Джо Байден мы поговорим сразу после объявления окончательных результатов. Единственное, что уже точно следует сказать, так это о будущих политических (надеюсь, что только этих) баталиях в Соединённых Штатах. Ведь для немалой части американцев Байден президентом не станет. И теперь как раз всё зависит от двух партий, от системы. И пока непонятно, захочет ли система справляться с расколотым обществом.