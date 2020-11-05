Выборы президента США. Война судов

Глава Белого дома уже заявил, что его юристы отправили иски в суды Джорджии, Пенсильвании и Мичигана с тем, чтобы остановить подсчёт голосов. Однако бюллетени в последнем уже подсчитаны. Также было заявлено о требовании пересчитать голоса в Висконсине . Меж тем Верховный суд, который укомплектован в большинстве своём представителями поддерживающей Трампа Республиканской партии, ещё должен сказать своё слово: нынешний хозяин Овального кабинета пообещал обратиться в высшую судебную инстанцию США – с тем, чтобы разрешить вопрос об итогах президентских выборов.

Тем временем нынешний президент говорит о тотальной фальсификации голосования и мошенничестве со стороны своих оппонентов в тех самых «колеблющихся штатах». К тому же указывает, что такая же ситуация может повториться с голосованием в трёх других неопределившихся – Пенсильвании, Джорджии и Северной Каролине.

Согласно последним данным о подсчёте голосов, представитель Демократической партии Джо Байден имеет реальные шансы стать 46-м президентом Соединённых Штатов. Результаты почтового голосования в так называемых спорных штатах “Ржавого пояса” – Висконсине и Мичигане, – где он победил с небольшим отрывом , практически лишают Дональда Трампа шанса на переизбрание. Ведь если (а, вероятнее всего, так и будет) Аризона и Небраска в большинстве своём проголосует за бывшего вице-президента времён Обамы, у него будут заветные 270+ голосов выборщиков.

Фото: EPA/UPG Митинг с требованием учесть каждый голос на следующий день после дня выборов на площади Макферсон, недалеко от Белого дома, Вашингтон, США, 4 ноября 2020.

Всё зависит от подсчёта голосов в Джорджии, Северной Каролине и Пенсильвании – оставшихся трёх колеблющихся штатах, где всё ещё может измениться при подсчётах в пользу Байдена. Сейчас предварительное голосование показывает там победу Трампа. Но в каждом из них перевес над оппонентом – в рамках погрешности, при том, что ещё вчера утром картина была кардинально противоположной.

Причина в том, что пришли бюллетени тех избирателей, которые голосовали досрочно по почте. Зачастую это – люди, проживающие в крупных городах и поддерживающие как раз Демократическую партию. Местами смешно, но действительно кажется, что в некотором смысле страна политически разделилась на тех, кто голосовал по почте, и тех, кто пришёл на участок самостоятельно. Впрочем, всё это – дело американцев: за кого голосовать и как.

Нынешняя ситуация для многих повторяет выборы 2000 года, когда противостояние между демократом Альбертом Гором и республиканцем Джорджем Бушем-младшим завершилось решением Верховного суда, остановившего безумную вереницу решений судебных органов низших инстанций и бесконечные пересчёты бюллетеней во Флориде.

Фото: usatoday.com

Да, тогда была, что называется, присуждена победа Бушу. И если бы американцы знали, что последует в дальнейшие восемь лет правления его администрации, может быть, они бы отстаивали демократа Гора, а сам он так просто не смирился с присужденным поражением.

Однако та ситуация, за которой мы наблюдаем сейчас, значительно отличается от происходящего в 2000 году. Ведь тогда, невзирая ни на что, американское общество не было столь раздробленным и, что более важно, оно готово было признать результаты голосования.

На сей раз мы подобного не увидим. Ситуацию может исправить только значительный перевес в голосах в спорных штатах со стороны Байдена. Когда даже республиканцы признают, что демократ действительно победил. В противном случае в обществе углубиться раскол.

Вообще при любых сценариях – кто бы ни одержал победу, Трамп в суде или Байден путём подсчёта голосов – половина американского общества будет считать, что её обманули. Только в случае выигрыша в суде нынешнего президента кризис усугубится тем, что главу Белого дома будут считать нелегитимным. Здесь можно напомнить пример Александра Лукашенко, которого также не хотят признавать главой государства.

Фото: EPA/UPG

Единственный вариант, который ещё как-то исправит ситуацию – это тотальный выигрыш Байдена в Джорджии, Северной Каролине и в Пенсильвании. Суды будут, недовольство и обида в обществе сохранится, однако его хотя бы признают президентом.

В противном случае Америку ждут тяжёлые времена – ведь спустя время (когда все суды завершатся, когда будет избран президент) оскорблённая часть общества захочет взять реванш. Надеюсь, он будет все же политическим.

Именно по этой причине – даже когда мы смотрим на Верховный суд, где большинство за республиканцами – важно оценить расклад сил в двух палатах Конгресса США. Нижняя, представителей, точно отойдёт демократам, а Сенат может и останется с небольшим перевесом за республиканцами. Вопрос в том, каков будет перевес и захочет ли при таком небезопасном для себя раскладе (в столь непростой период) Верховный суд брать на себя ответственность за судьбу того или иного кандидата в президенты.

Фото: usatoday.com

Чем баланс сил будет более в пользу демократов, там меньше вероятности того, что судьи захотят выходить самостоятельно на тропу войны. Но всё это не отменяет того, что до инаугурации мы увидим войну судов, когда окружные федеральные суды будут состязаться с апелляционными, а последние, быть может, с Верховным судом. Не стоит забывать, что за время своей каденции Трамп поменял чуть ли не треть судей по всей стране. В общем, кризис только начинается.