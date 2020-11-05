Найбільший у світі айсберг загрожує популяції пінгвінів і тюленів

Найбільший у світі айсберг, відомий як A68a, насувається на Британську заморську територію Південна Джорджія.

Антарктичний крижаний гігант майже такого ж розміру, як і цей південноатлантичний острів. Є велика ймовірність, що айсберг може сісти на мілину безпосередньо біля нього, передає ВВС.

Фото: twitter.com/BAS_News

Якщо це станеться, то становитиме серйозну загрозу для великих місцевих популяцій пінгвінів і тюленів. Айсберг може заблокувати звичні шляхи пошуку їжі цих тварин, що заважатиме їм вигодовувати молодняк.

Не кажучи вже про те, що всі істоти, що живуть на морському дні у тому місці, де айсберг сяде на мілину, загинуть. Для відновлення знадобиться дуже багато часу.

Коли на мілину біля Південної Джорджії у 2004 році сів величезний A38, на місцевих пляжах знайшли незліченну кількість мертвих пінгвіненят і тюленят.

Південна Джорджія - своєрідний цвинтар найбільших айсбергів Антарктики. Крижаних гігантів приносять від Білого континенту сильні течії, і вони сідають на мілину континентального шельфу біля цього віддаленого острова.

A68a, який має вигляд руки, що вказує пальцем, рухається цим шляхом відтоді, як у середині 2017 року відколовся від Антарктиди. Зараз від Південної Джорджії його відділяє лише декілька сотень кілометрів.

Айсберг має площу близько 4200 кв. км і важить сотні мільярдів тонн. Але його відносно невелика товщина (глибина занурення близько 200 м) означає, що він може додрейфувати аж до узбережжя Південної Джорджії.