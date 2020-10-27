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Сенат США затвердив суддею Верховного суду Емі Коні Барретт, яку номінував Трамп

Барретт - третя суддя, висунута на цю посаду президентом.

Сенат США затвердив суддею Верховного суду Емі Коні Барретт, яку номінував Трамп
Дональд Трамп та Емі Барретт під час церемонії у Білому домі
Фото: EPA/UPG

Американський Сенат затвердив на посаді судді Верховного суду Емі Коні Барретт, номіновану президентом Дональдом Трампом.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Республіканський сенатор від штату Мен Сьюзан Коллінз приєдналася до демократів, які в повному складі проголосували проти затвердження Барретт. Вона зауважила, що це голосування проводілoсь незадовго до президентських виборів 3 листопада.

За даними Associated Press, щонайменше останні 150 років, жоден суддя Верховного суду США не затверджувався, не отримавши жодного голосу від партії меншості.

Незабаром після цього Барретт була приведена до присяги. Церемонію провів суддя Верховного суду Кларенс Томас.

Барретт - третя суддя в девятімістному Верховному суді, висунута на цю посаду Трампом.

Нагадаємо, Барретт замінить суддю Верховного суду США Рут Гінзбург, яка померла 18 вересня. Гінзбург була відомою прихильницею ліберальних цінностей. 

Призначення суддів Верховного суду у США відбувається пожиттєво.

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