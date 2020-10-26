Мінкультури анонсувало музичний марафон Білорусь-Україна

Міністерство культури і інформаційної політики 4 листопада проведе музичний марафон Білорусь-Україна "Ми разом".

Про це в Telegram повідомив міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Білорусів та українців віками пов’язує спільна доля європейських цінностей. У кращих європейський традиціях об’єднаємось у тому, чим живемо – музикою, і з ініціативи МКІП влаштуємо музичний марафон Білорусь-Україна: «Ми разом». Зберігайте дату, бо 4 листопада о 20:00 на вас чекає концерт, присвячений двом народам, що лишаються вірним своєму серцю, багатовіковій дружбі та прагненню свободи", - йдеться у повідомленні.

У концерті візьмуть участь гурти та виконавці: "Друга Ріка", Brutto Nostra, БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, NAKA, ДахаБраха, NAVIBAND, СКАЙ та Kozak System.

Нагадаємо, у Білорусі в понеділок, 26 жовтня, розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум", анонсований опозицією.

З 9 серпня у Білорусі тривають масові протести. Демонстранти виступають проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко.

У жовтні Євросоюз запровадив санкції проти 50 білоруських посадовців (серед них міністр внутрішніх справ та його заступники, а також увесь склад ЦВК) за фальсифікацію виборів та репресії проти учасників протестів. Лукашенка у цьому списку не було. У МЗС Білорусі заявили про запровадження санкцій проти ЄС у відповідь.

Пізніше голови міністерств закордонних справ країн ЄС погодили внесення Лукашенка до санкційного списку. Україна розгляне можливість санкцій проти Лукашенка після завершення процедури в Євросоюзі.