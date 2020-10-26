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На виборах до Сейму Литви перемогла проукраїнська опозиція

До парламенту Литви обраний 141 депутат.

На виборах до Сейму Литви перемогла проукраїнська опозиція
Фото: http://belprauda.org

В результаті виборів до Сейму Литви більшість отримала опозиційна консервативна партія "Союз Вітчизни" - Литовські християнські демократи. 

Про це повідомляє LRT.

До парламенту Литви обраний 141 депутат. Фракція переможців отримала 50 місць. Тепер вона повинна сформувати правлячу коаліцію.

Число мандатів по партіях:

  • "Союз вітчизни" - Литовські християнські демократи - 50 мандатів
  • "Литовський союз селян і зелених - 32 мандати
  • Рух лібералів - 13 мандатів
  • Литовська соціал-демократична партія - 13 мандатів
  • Партія свободи - 11 мандатів
  • Партія праці - 10 мандатів
  • Виборча акція поляків Литви - Союз християнських сімей - 3 мандати
  • Литовська соціал-демократична трудова партія - 3 мандати
  • Партія "Свобода і справедливість" - 1 мандат
  • Литовський союз "зелених" - 1 мандат
  • Кандидати-самовисуванці - 4 мандати

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала результати виборів "найкращим, що могло статися з Литвою у ці скрутні часи".

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Україна, Польща та Литва створюють новий формат взаємодії - "Люблінський трикутник". Пресслужба МЗС України оприлюднила спільну декларацію міністрів закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки щодо заснування "Люблінського трикутника". У ній зазначено, що сторони організують консультації на рівні керівництв МЗС свої країн та утворять у міністерствах закордонних справ посади представників з питань співробітництва в рамках "Люблінського трикутника". Вони проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів.

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