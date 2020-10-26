На виборах до Сейму Литви перемогла проукраїнська опозиція

В результаті виборів до Сейму Литви більшість отримала опозиційна консервативна партія "Союз Вітчизни" - Литовські християнські демократи.

Про це повідомляє LRT.

До парламенту Литви обраний 141 депутат. Фракція переможців отримала 50 місць. Тепер вона повинна сформувати правлячу коаліцію.

Число мандатів по партіях:

"Союз вітчизни" - Литовські християнські демократи - 50 мандатів

"Литовський союз селян і зелених - 32 мандати

Рух лібералів - 13 мандатів

Литовська соціал-демократична партія - 13 мандатів

Партія свободи - 11 мандатів

Партія праці - 10 мандатів

Виборча акція поляків Литви - Союз християнських сімей - 3 мандати

Литовська соціал-демократична трудова партія - 3 мандати

Партія "Свобода і справедливість" - 1 мандат

Литовський союз "зелених" - 1 мандат

Кандидати-самовисуванці - 4 мандати

Експрезидентка Литви Даля Грибаускайте назвала результати виборів "найкращим, що могло статися з Литвою у ці скрутні часи".

Нагадаємо, у липні стало відомо, що Україна, Польща та Литва створюють новий формат взаємодії - "Люблінський трикутник". Пресслужба МЗС України оприлюднила спільну декларацію міністрів закордонних справ України, Республіки Польща та Литовської Республіки щодо заснування "Люблінського трикутника". У ній зазначено, що сторони організують консультації на рівні керівництв МЗС свої країн та утворять у міністерствах закордонних справ посади представників з питань співробітництва в рамках "Люблінського трикутника". Вони проводитимуть регулярні зустрічі, зокрема на полях багатосторонніх заходів.