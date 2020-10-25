Прем'єр-міністр Болгарії заразився коронавірусом

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заразився коронавірусом. Про це він повідомив у неділю, 25 жовтня, на своїй сторінці у Facebook.

"Після двох ПЛР-тестів сьогодні отримано позитивні результати на COVID-19. У мене загальне нездужання, нині я залишаюся на лікуванні вдома. Всю інформацію про мої контакти передано до регіональної інспекції охорони здоров'я. Я впевнений, що за дотримання всіх заходів я впораюся!" - написав болгарський прем’єр.

Борисов зазначив, що відклав усі зустрічі та пішов на самоізоляцію ще в п'ятницю після того, як зараження коронавірусом підтвердилося у міністра регіонального розвитку та управління Миколи Нанкова, з яким він спілкувався.

Нагадаємо, учора мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у нього діагностували ковід.