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У Римі кількасот неофашистів влаштували масові заворушення через посилення карантину

Постраждали декілька правоохоронців. 

У Римі близько 200 членів неофашистського угрупування Forza Nuova влаштували масові заворушення у центрі міста на знак протесту через посилення карантину.

Також вони закидали правоохоронців петардами, пише DW з посиланням на італійську La Repubblica.

Молодики з балаклавами на обличчях підпавлювали сміттєві урни та виявляли агресію до правоохоронців. 

У результаті заворушень були поранені двоє поліцейських, кілька десятків людей затримані.

Фото: ilmessaggero.it

Нині в італійській адміністративній області Лаціо, столицею якої є Рим, з опівночі до 5-ої ранку діє коменданантська година. За одну хвилину до опівночі хулігани зібралися на площі та підпалили ракети фейерверків. Таким чином вони висловлювали протест "санітарній диктатурі".

Заворушення з димовими шашками були зафіксовані і в інших районах міста. 

Нагадаємо, що Кабінет міністрів Італії в середу, 7 жовтня, ухвалив рішення продовжити надзвичайний стан через коронавірус до 31 січня. Кабінет міністрів затвердив указ про нові заходи з боротьби з поширенням COVID-19. Вони, зокрема, дозволяють губернаторам та іншим державним органам створювати "червоні зони", ізолюючи райони, де стався спалах хвороби.

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