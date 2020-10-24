Кіпрська церква де-факто визнала ПЦУ

Митрополита Епіфанія під час богослужіння пом’янув архієпископ Хризостом.

Предстоятель Кіпрської православної церкви архієпископ Хризостом ІІ під час божественної літургі пом’янув предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія. Про це пише сайт Nyxthimeron.

Зазначено, що Хризостом II, головуючи на богослужінні 24 жовтня у монастирі Хрісороятісса, при рукоположенні нового єпископа Арсіноаса Паграті згадав митрополита Київського і всієї України Епіфанія, фактично визнавши нову церкву.

"Це надзвичайна та історична подія, яка має велике значення", - вказано у повідомленні.

Кіпрська церква стала третьою, яка визнала ПЦУ, після Елладської та Олександрійської.

Нагадаємо, у березні Кіпрська церква зробила крок до визнання ПЦУ. Ім'я Епіфанія пом'янули в стамбульському соборі Святого Георгія під час божественної літургії на чолі з Вселенським патріархом Варфоломієм. Йому співслужив предстоятель Кіпрської православної церкви Хризостом II.

Православна церква України була створена на об'єднавчому соборі в Софії Київській 15 грудня 2018 року, її предстоятелем був обраний митрополит Епіфаній. Томос, який підтверджує автокефалію, був вручений Епіфанію патріархом Варфоломієм у Константинополі 6 січня 2019 року. ПЦУ стала 15-ю церквою в диптиху помісних православних церков світу.

Крім Вселенського патріархату, її визнали також Александрійська церква і Елладська церква.

Наступними Православну церкву України можуть визнати Румунія, Болгарія та Грузія.