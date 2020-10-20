Єврокомісія почала розслідування щодо Кіпру та Мальти за продаж "золотих паспортів"

Кіпр і Мальта отримали офіційні повідомлення Європейської комісії про початок розслідування у зв'язку з можливими порушеннями в їхніх схемах отримання громадянства для інвесторів, так званих схемах "золотих паспортів".

Відповідну заяву розміщено на сайті Єврокомісії.

ЄК вважає, що надання цими країнами громадянства, отже - громадянства ЄС, в обмін на заздалегідь визначений платіж або інвестиції і без реального зв'язку із зацікавленими країнами Євросоюзу "не сумісне з принципом щирого співробітництва, закріпленим у статті 4 (3) Договору про Європейський Союз".

"Це також підриває цілісність статусу громадянства ЄС, передбаченого у ст. 20 Договору про функціонування Європейського Союзу. Єврокомісія вважає, що надання громадянства ЄС за заздалегідь визначені платежі або інвестиції без якого-небудь реального зв'язку з зацікавленими державами-членами підриває сутність громадянства ЄС", - йдеться в повідомленні.

У Комісії заявили, що розслідування може привести до введення санкцій щодо цих країн і зазначили, що у влади Кіпру та Мальти є два місяці на відповідь Брюсселю.

"Якщо відповіді не будуть задовільними, Єврокомісія може зробити мотивований висновок з цього питання", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, у січні минулого року ЄК висловила стурбованість системами видачі Мальтою та Кіпром так званих "золотих паспортів" громадянам країн, які не входять у ЄС.

З 1 листопада 2020 року Кіпр тимчасово скасовує програму "золотих паспортів". Рішення було ухвалено за підсумками надзвичайного засідання уряду і пов'язане зі зловживаннями положеннями програми. Так, журналісти "Аль-Джазіри" зняли на відео президента палати парламенту Деметріса Силлоуріса та члена парламенту Крістакіса Джованіса, які намагалися допомогти китайському підприємцю, який має судимість, отримати кіпрський паспорт.

У листопаді 2019-го кіпрська влада почала вилучати паспорти у неблагонадійних покупців інвестиційного громадянства. Тоді перевірка почалася після того, як Reuters з'ясував, що камбоджійський прем'єр-міністр Хун Сену, його поплічники та родичі купили громадянство Кіпру за незаконно виведені з країни гроші.

Кіпр почав надавати громадянство за інвестиції 2014 року, на піку фінансової кризи. На початку 2019 року ЄС розкритикував цю практику, і правила програми зробили жорсткішими: тепер громадянство не можуть отримати люди, яким відмовили інші країни ЄС, а поріг інвестицій підвищено з €2 млн до €2,5 млн.

На початку вересня цього року газета Politis оприлюднила список з 34 осіб, більшість з яких – українці й росіяни, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям. Список був затверджений з 2008 по 2012 рік. У ньому перераховані бізнесмени, які "входили в групу високого ризику", були в ті роки під слідством або чий бізнес підпадав під санкції або адмінштрафи. До переліку потрапили український олігарх Ігор Коломойський з дружиною Іриною та донькою Анжелікою. Рішення щодо всіх трьох було ухвалено 6 березня 2010 року. Тоді ж ухвалено рішення щодо близького до Коломойського Геннадія Боголюбова - співвласника групи "Приват".

Також у списку є власник групи "Енергетичний стандарт" Костянтин Григоришин. В Україні він володіє акціями ПАТ "Сумське НВО імені Фрунзе" та "Запоріжтрансформатор" і Віталій Гайдук - колишній секретар Ради національної безпеки та оборони (за часів президентства Віктора Ющенка). Окрім того, до переліку потрапили Михайло Кіперман - ексчлен наглядової ради "Укрнафти" – та Олена Гайваненко - його дружина.