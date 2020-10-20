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Єврокомісія почала розслідування щодо Кіпру та Мальти за продаж "золотих паспортів"

Розслідування може привести до введення санкцій щодо цих країн.

Єврокомісія почала розслідування щодо Кіпру та Мальти за продаж "золотих паспортів"
Фото: energynews.com.ua

Кіпр і Мальта отримали офіційні повідомлення Європейської комісії про початок розслідування у зв'язку з можливими порушеннями в їхніх схемах отримання громадянства для інвесторів, так званих схемах "золотих паспортів".

Відповідну заяву розміщено на сайті Єврокомісії.

ЄК вважає, що надання цими країнами громадянства, отже - громадянства ЄС, в обмін на заздалегідь визначений платіж або інвестиції і без реального зв'язку із зацікавленими країнами Євросоюзу "не сумісне з принципом щирого співробітництва, закріпленим у статті 4 (3) Договору про Європейський Союз".

"Це також підриває цілісність статусу громадянства ЄС, передбаченого у ст. 20 Договору про функціонування Європейського Союзу. Єврокомісія вважає, що надання громадянства ЄС за заздалегідь визначені платежі або інвестиції без якого-небудь реального зв'язку з зацікавленими державами-членами підриває сутність громадянства ЄС", - йдеться в повідомленні.

У Комісії заявили, що розслідування може привести до введення санкцій щодо цих країн і зазначили, що у влади Кіпру та Мальти є два місяці на відповідь Брюсселю.

"Якщо відповіді не будуть задовільними, Єврокомісія може зробити мотивований висновок з цього питання", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, у січні минулого року ЄК висловила стурбованість системами видачі Мальтою та Кіпром так званих "золотих паспортів" громадянам країн, які не входять у ЄС.

З 1 листопада 2020 року Кіпр тимчасово скасовує програму "золотих паспортів". Рішення було ухвалено за підсумками надзвичайного засідання уряду і пов'язане зі зловживаннями положеннями програми. Так, журналісти "Аль-Джазіри" зняли на відео президента палати парламенту Деметріса Силлоуріса та члена парламенту Крістакіса Джованіса, які намагалися допомогти китайському підприємцю, який має судимість, отримати кіпрський паспорт.

У листопаді 2019-го кіпрська влада почала вилучати паспорти у неблагонадійних покупців інвестиційного громадянства. Тоді перевірка почалася після того, як Reuters з'ясував, що камбоджійський прем'єр-міністр Хун Сену, його поплічники та родичі купили громадянство Кіпру за незаконно виведені з країни гроші.

Кіпр почав надавати громадянство за інвестиції 2014 року, на піку фінансової кризи. На початку 2019 року ЄС розкритикував цю практику, і правила програми зробили жорсткішими: тепер громадянство не можуть отримати люди, яким відмовили інші країни ЄС, а поріг інвестицій підвищено з €2 млн до €2,5 млн.

На початку вересня цього року газета Politis оприлюднила список з 34 осіб, більшість з яких – українці й росіяни, які отримали "золоті паспорти" Кіпру завдяки інвестиціям. Список був затверджений з 2008 по 2012 рік. У ньому перераховані бізнесмени, які "входили в групу високого ризику", були в ті роки під слідством або чий бізнес підпадав під санкції або адмінштрафи. До переліку потрапили український олігарх Ігор Коломойський з дружиною Іриною та донькою Анжелікою. Рішення щодо всіх трьох було ухвалено 6 березня 2010 року. Тоді ж ухвалено рішення щодо близького до Коломойського Геннадія Боголюбова - співвласника групи "Приват".

Також у списку є власник групи "Енергетичний стандарт" Костянтин Григоришин. В Україні він володіє акціями ПАТ "Сумське НВО імені Фрунзе" та "Запоріжтрансформатор" і Віталій Гайдук - колишній секретар Ради національної безпеки та оборони (за часів президентства Віктора Ющенка). Окрім того, до переліку потрапили Михайло Кіперман - ексчлен наглядової ради "Укрнафти" – та Олена Гайваненко - його дружина.

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