США розширили санкції проти "Північного потоку-2"

Раніше Москва і зареєстрована в Швейцарії російська компанія-оператор газопроводу - Nord Stream 2 AG - шукали способи завершити проект.

Державний департамент США розширив санкції щодо газопроводу "Північний потік-2", який призначений для транспортування російського газу до Німеччини.

Про це йдеться у Директиві, опублікованій на сайті Держдепартаменту у вівторок.

Як зазначає The Wall Street Journal, запроваджені наприкінці минулого року санкції зупинили будівництво магістралі вартістю 10,5 млрд доларів. Санкції торкнулися суден-трубоукладальників для "Північного потоку-2". На сьогодні для завершення проекту залишається прокласти ще близько 160 кілометрів трубопроводу по дну Балтійського моря.

Нова директива розширює ці заходи і встановлює, що санкції будуть застосовуватися до компаній, що надають послуги, об'єкти або фінансування для "модернізації або установки обладнання" для суден, які будуть працювати над будівництвом "Північного потоку-2" .

Зазначається, що раніше Москва і зареєстрована в Швейцарії російська компанія-оператор газопроводу - Nord Stream 2 AG - шукали способи завершити проект.

"Ми хочемо переконатися, що всі сторони ясно розуміють, що вони можуть потрапити під наші санкції", - сказав помічник державного секретаря США з енергетичних ресурсів Френсіс Фаннон.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет Польщі UOKiK 7 жовтня оштрафував російський "Газпром" на $7,6 млрд і наклав $61 млн стягнень на п'ять компаній, що фінансують "Північний потік-2", за будівництво газопроводу без його згоди.

Якщо російський монополіст не виплатить $7,6 млрд штрафу за рішенням Антимонопольного комітету Польщі, активи російського "Газпрому" можуть бути арештовані.