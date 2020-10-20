Існує висока ціна, яку Росії доведеться заплатити за продовження конфлікту на Донбасі, - посол Британії

Посол Великої Британії Мелінда Сімонс не виключає, що санкції проти Росії за її агресію в Україні можуть посилюватися.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я не буду здивована, якщо більше санкцій можуть з'явитися протягом найближчого року, проте я не можу поки що підтвердити більше", - сказала вона.

Сімонс зазначила, що санкції, пов'язані з Керченським мостом, які підтримала Британія, були введені Євросоюзом, коли Сполучене Королівство ще було членом ЄС.

"Коли ж ми вийшли з ЄС, то частиною угоди про перехідний період, яка діє до 2021 року, було те, що ми запровадимо ці санкції. Так що в нас немає окремого санкційного режиму, доки ми не вийдемо з ЄС. Ми були дуже раді, що ЄС запровадив ці санкції у зв'язку зі спорудженням Керченського моста, а ми також до них приєдналися", - сказала посол.

Вона вважає, що санкції є "найчіткішим і найсильнішим" сигналом для Росії для припинення збройної агресії на Донбасі. Однак, зазначає Сімонс, "краще заздалегідь про них не оголошувати, тому що це може применшити їхній ефект".

"Росія розуміє, що існує дуже висока ціна, яку їй доведеться заплатити за те, що вона продовжує цей конфлікт (на Донбасі, - ред.). І одна складова цієї високої ціни - це санкції. Це найчіткіший, найсильніший сигнал. Але також країни показують, що вони підготовлені військово брати участь у навчаннях. І, до слова, навчання в Україні відбувалися одночасно з російськими навчаннями "Кавказ-2020". Так що це демонструє, що союзники приходять і надають військову підтримку, а не тільки гуманітарну допомогу. І я знаю, що Велика Британія не єдина країна, яка так думає", - наголосила посол.

Нагадаємо, раніше Британія також оголосила про введення санкцій проти РФ за отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

На початку жовтня Мінфін Британії ввів санкції проти осіб і компаній, причетних до будівництва мосту між окупованим Кримом і РФ.