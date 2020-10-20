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Білорусь може закрити маршрути в Україну через коронавірус

Також влада Білорусі може закрити маршрути в Польщу і Литву.

Білорусь може закрити маршрути в Україну через коронавірус
Фото: rmf24.pl

Через другу хвилю коронавірусу Білорусь може закрити маршрути в Україну.

Про це повідомляє "БЕЛТА" з посиланням на генерального директора ДП "Мінськтранс" Віктора Тозіка.

"У зв'язку з несприятливою епідеміологічною ситуацією сьогодні багато міжнародних маршрутів стоять. За винятком Польщі, Литви та України. Але обставини погіршуються, тому спочатку будемо виконувати вимоги щодо дистанціювання пасажирів, а потім подивимося. Сподіваємося, маршрути не доведеться закривати, тому що вони затребувані пасажирами", - заявив Тозік.

У Білорусі зараз діє контроль за санітарним станом автобусів, електробусів, тролейбусів, трамваїв, рухомого складу метрополітену, маршрутних таксі, а також автовокзалів і автостанцій. Проводяться профілактичні та дезінфекційні заходи, пасажирам нагадують про правила особистої гігієни, рекомендують використовувати маски і по можливості дотримуватися соціальної дистанції.

Нагадаємо, в середині жовтня Посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен спрогнозувала, що робота безвізового режиму України з Європейським Союзом повністю відновиться до літа 2021 року. За її словами, наступного літа українцям можна сподіватися на відпустки в Європі.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС не планує вводити загальний карантин і закривати кордони. Єврокомісія розробила єдині правила переміщень з класифікацією регіонів залежно від рівня пандемії.

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