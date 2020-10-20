Facebook видалив сторінку народного депутата Андрія Деркача

Соціальна мережа Facebook видалила сторінку народного депутата України Андрія Деркача, проти якого Міністерство фінансів США у вересні запровадило санкції за його спроби вплинути на президентські вибори в Сполучених Штатах в 2020 році.

Наразі сторінка політика у соцмережі недоступна.

Фото: Twitter.com

У коментарі американському виданню Buzz Feed представник Facebook зазначив, що причиною видалення сторінки стала спроба Деркача вплинути на волевиявлення американських виборців.

"Ми видалили цей обліковий запис і цю сторінку за порушення нашої політики щодо використання нашої платформи людьми, які беруть участь в операціях впливу на вибори", - сказав співрозмовник видання.

Сам Деркач блокування свого акаунту пов’язує з поширенням у американських ЗМІ його заяви про нібито наявність у українських правоохоронних органів ноутбука, в якому містяться докази проведення незаконних платежів компаніям, близьким до родини кандидата на пост президента США від демократичної партії Джозефа Байдена.

На думку Деркача, атака на його акаунт є актом "прямого втручання у виборчий процес в Україні", оскільки в цьому місяці проходять місцеві вибори, в яких його партія бере участь.

Деркач також заявив, що не припинить свою кампанію, направлену проти Байдена і пообіцяв опублікувати нову інформацію про колишнього віце-президента "в найближчі день або два".

Нагадаємо, раніше Деркач заявляв про начебто втручання колишнього віцепрезидента США Джозефа Байдена у справи України і збирав на нього компромат.

У травні Деркач оприлюднив записи розмов нібито п'ятого президента України Порошенка, які, за його словами, "свідчать про зовнішнє управління Україною".

Порошенко назвав "плівки Деркача" спецоперацією проти стратегічних відносин з Америкою. А голова контррозвідки США заявив, що Росія використовує нардепа Деркача для очорнення Байдена.

У штабі Байдена відреагували на "плівки Деркача" і наголосили, що записи на них є "повністю відредагованими".

15 вересня Міністерство фінансів США внесло Деркача у санкційний список за спробу втрутитись у президентські вибори.