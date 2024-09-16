Екснардеп - зрадник Андрій Деркач став у Росії сенатором

Він утік після повномасштабного вторгнення і перебуває у розшуку.

Губернатор Астраханської області Росії Ігор Бабушкін призначив сенатором від регіону колишнього народного депутата Верховної Ради Андрія Деркача.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на росЗМІ.

Указ було підписано ще 12 вересня, проте ЗМІ звернули увагу на це лише тепер.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Деркач у Верховній Раді не з’являвся. Його депутатські повноваження були припинені. До великої війни Деркач був частим гостем на телеканалах, які пов’язують із кумом Путіна Віктором Медведчуком. У його виступах лунали наративи, які активно просуває російська пропаганда, зокрема, - про "зовнішнє управління".

Хто такий Андрій Деркач

Андрій Деркач – депутат Верховної Ради III—IX скликань від "Партії Регіонів". Син колишнього голови СБУ Леоніда Деркача. У 1990-х працював у Службі безпеки, був радником колишнього прем’єр-міністра Миколи Азарова, обвинуваченого в зраді.

Деркач внесений до санкційного списку США як «російський агент з понад десятирічним стажем». Він звинувачується у відмиванні коштів і порушенні санкцій, що набули чинності в 2020 році і стосуються втручання Росії в президентські вибори в США.

За даними СБУ, Деркач керував в Україні агентурною мережею ГУ Генштабу РФ, що повинна була допомагати ворогу в захопленні України.

Після початку повномасштабного вторгнення Деркач втік з України. У січні 2023 року президент Володимир Зеленський позбавив його громадянства, а Рада проголосувала за позбавлення його депутатського мандату.

Він перебуває у розшуку.

Минулого року НАБУ і САП скерували до суду справу щодо Деркача у державній зраді та незаконному збагаченні. Слідство встановило, що він одержав щонайменше 567 тисяч доларів від правоохоронних та розвідувальних органів РФ за підривну діяльність проти України.

Деркач був багаторічним прихильником УПЦ МП. Саме він вносив у часи президентства Віктора Януковича законопроєкт про передачу комплексу монастиря у Києво-Печерській лаврі у власність Московського Патріархату. Також Андрій Деркач був доцентом Київської духовної академії й семінарії УПЦ МП.