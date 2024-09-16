Уночі ворог атакував 56 ударними БпЛА. Основним напрямком удару була Київська область

Збили 53 дрони, ще три були приглушені.

У ніч на 16 вересня російська армія атакувала Україну 56 ударними дронами типу Shahed. 53 дрони збили, ще три були втрачені локаційно.

Основним напрямком удару стала Київська область, повідомили в Telegram Повітряних сил. Запуск дронів ворог здійснив з Курська і Єйська, з 20:00 до 6:00.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

“В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях”, – йдеться у повідомленні.