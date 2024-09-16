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Уночі ворог атакував 56 ударними БпЛА. Основним напрямком удару була Київська область

Збили 53 дрони, ще три були приглушені. 

Уночі ворог атакував 56 ударними БпЛА. Основним напрямком удару була Київська область
Фото: Повітряні сили

У ніч на 16 вересня російська армія атакувала Україну 56 ударними дронами типу Shahed. 53 дрони збили, ще три були втрачені локаційно.

Основним напрямком удару стала Київська область, повідомили в Telegram Повітряних сил. Запуск дронів ворог здійснив з Курська і Єйська, з 20:00 до 6:00.

Відбивали повітряний напад авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

“В результаті протиповітряного бою збито 53 ворожі ударні БпЛА у Київській, Черкаській, Вінницькій, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Дніпропетровській та Черкаській областях”, – йдеться у повідомленні.

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