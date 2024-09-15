Головне за неділю, 15 вересня: удар по багатоповерхівці в Харкові, план перемоги України, повені в Європі

Бойові дії на Донеччині, ? бойове зіткнення, ворожі обстріли, "Богдани" за підтримки Данії, якість води в Києві. Яким запам’ятається 935-й день повномасштабної війни.

У неділю, 15 вересня, російська армія ударила по цивільній інфраструктурі Харкова. Під ударом опинився Немишлянський район, там пошкоджена багатоповерхівка.

Пізніше стало відомо про 42 поранених мешканців багатоповерхівки, серед потерпілих - четверо дітей, найменшій - рік. Ворог влучив у 10 поверх будинку, пожежа охопила чотири поверхи - від 9-го по 12-ий. З-під завалів дістали тіло загиблої жінки літнього віку, повідомив міський голова.

Прокуратура повідомила, що авіабоєприпас влучив між 9 та 10 поверхом у дванадцятиповерховому житловому будинку.

"За попередніми даними, удар по Харкову був завданий з літака СУ-34 керованою авіаційною бомбою ФАБ-250 з УМПК з населеного пункту Томарівка бєлгородської області РФ", - додали у прокуратурі.

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомило, що якість води у місцях водозаборів Києва та Броварів перебуває у межах норми.

Так у міністерстві прокоментували ситуацію із забрудненням на річках Сейм та Десна.

"Ризики для здійснення водозабору відсутні. Перевищень за вмістом пестицидів, поліароматичних вуглеводнів, летких органічних сполук, а також важких металів не виявлено. Загибелі риби не виявлено, показники розчиненого кисню у межах норми, фіксується потемніння води. По азоту амонійному, нітритах та хлоридах перевищень не зафіксовано", - зазначили у відомстві.

Міндовкілля зазначило, що забруднення, яке рухається Десною, менш концентроване, ніж було на початку у річці Сейм та у точках відбору води на Чернігівщині.

Міністерство наголосило, що за даними Київводоканалу та оцінками науковців, очисні споруди Київводоканалу справляться із забрудненням у разі його доходження до точок водозабору.

Докладніше – в новині.

Україна запропонувала шістьом державам Європи допомогу у зв'язку з повенями.

Як повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, йдеться про Молдову, Польщу, Румунію, Словаччину, Угорщину і Чехію.

Низка європейських країн потерпають від стихійного лиха. У нижній Австрії доводиться евакуювати жителів, а в Румунії вода забрала життя чотирьох людей. У Чехії без світла залишилося понад 60 тисяч домогосподарств. Через сильні повені у Польщі та Чехії тимчасово скасовані низка рейсів, зокрема і потяги до України.

Збройні сили України вже отримали 18 нових САУ "Богдана", виготовлених за фінансової підтримки Данії.

Про це повідомив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен під час свого виступу на форумі "Ялтинська європейська стратегія", пише "Мілітарний".

"Це була перша угода, яку ми уклали. У липні ми подали замовлення на виробництво 18 артилерійських систем "Богдана", а цими вихідними їх вже передали українським Збройним силам", — розповів Поульсен.

За словами міністра, закуповувати зброю безпосередньо в Україні, а також здійснювати її технічно-матеріальну підтримку набагато простіше, адже для цього потрібно значно менше коштів. Поульсен закликав європейські країни фінансувати виробництво зброї в Україні.

В Офісі президента спростували повідомлення німецької газети "Bild" про те, що президентський "План перемоги" нібито передбачає заморозку війни.

Радник президента з комунікації Дмитро Литвин заявив, що видання поширило недостовірну інформацію, а Україна виступає проти будь-якого заморожування війни.

"Більд поширив фейк. Плану перемоги Більд не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогоднішній день залучені президентом до підготовки Плану перемоги, ніхто з Більдом не говорив", - сказав Литвин.

"Мінськ-3 або будь-який інший ніхто росіянам не подарує!... Україна проти будь-якого заморожування війни, і на всіх рівнях влади України про це говорять. І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме План перемоги України, а не капітуляції чи заморозки", - наголосив радник президента.

До слова, в інтерв'ю Фаріду Закарії на CNN Володимир Зеленський розповів, що представить на зустріч з президентом США Джозефом Байденом план перемоги України із п'яти пунктів.

"Я буду говорити з ним, як зміцнити нас перед Самітом миру, щоб ми займали сильну позицію. Бо дипломатичні рішення - вони хороші, якщо ти сильний. Інакше Путін не буде брати в цьому участі", - зауважив глава держави.

Президент зауважив, що серед пунктів плану "чотири з них - основні пункти" і ще один, який "нам потрібен після війни".

"Мова про безпеку. Мова про геополітичне місце України. Мова про дуже сильну військову підтримку ,яка має бути доступною для нас. І про те, о ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, але які, гадаю, будуть цікавими", - сказав Зеленький.

16 вересня відключення світла не прогнозують, повідомило НЕК "Укренерго".

Енергетики закликали українців використовувати електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00 і не вмикати у цей період декілька потужних приладів одночасно.

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