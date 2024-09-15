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Укренерго: у понеділок відключень світла не прогнозують

Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Укренерго: у понеділок відключень світла не прогнозують
Київ
Фото: EPA/UPG

16 вересня відключення світла не прогнозують.

Про це повідомило НЕК "Укренерго".

Енергетики закликали українців використовувати електроенергію ощадливо з 16:00 до 22:00 і не вмикати у цей період декілька потужних приладів одночасно.

  • 12 вересня у Києві та області, а також Черкаській, Чернігівській, Харківській, Житомирській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій областях запровадили одну чергу відключень електроенергії.
  • Укренерго заявило, що це через зниження ефективності сонячних електростанцій через похмуру погоду і зниження генерації на ТЕС.
  • Наразі ситуація стабілізувалася.
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