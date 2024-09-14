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Проєкт держбюджету-2025 внесли до Верховної Ради

Документ передали на розгляд керівництву парламенту.

Проєкт держбюджету-2025 внесли до Верховної Ради
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 14 вересня, до Верховної Ради внесли проєкт державного бюджету на наступний 2025 рік.

Про це йдеться у картці законопроєкту. 

Верховна Рада отримала документ. Його передали на розгляд керівництву парламенту.

Як йдеться у пояснювальній записці, у проєкті Державного бюджету України на 2025 рік загальний ресурс на національну безпеку і оборону передбачено 2 мільярди 223 мільйони грн або 26,3 відсотка ВВП.

Також документом попередньо передбачено видатки на встановлення мінімальної заробітної плати з 01 січня 2025 року у розмірі 8 000 гривень.

Новацією бюджету на 2025 рік стане реалізація "нової моделі управління публічними інвестиційними проєктами, що зробить капітальні видатки більш прозорими та ефективними". 

Дефіцит державного бюджету у 2025 році передбачається на рівні 19,4 відсотків ВВП, у тому числі загальний фонд – 18,3 відсотка ВВП та спеціальний фонд – 1,1 відсотка ВВП.

Вчора проєкт держбюджету затвердив уряд. 

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