Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа: Рада скоротить витрати державного бюджету на понад 137 млрд грн

Загальне скорочення витрат в бюджеті-2024 складе понад 137 млрд грн. Про це заявила народна депутатка, голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа.

"Подала поправку [до другого читання законопроєкту – прим.] про додаткове скорочення видатків на 628 млн грн в змінах до бюджету 2024 року. Проситиму комітет її підтримати і спрямувати ці кошти на лікування поранених військовослужбовців»", – розповіла Роксолана Підласа.

Парламентарка пояснила, що військовий бюджет може покриватись лише внутрішніми ресурсами країни, водночас скорочення невійськових видатків звільняє такі ресурси для забезпечення сил оборони.

"Частина соціальних видатків загального фонду держбюджету в 2024 році покриваються також внутрішніми ресурсами, тому що іноземних грошей не вистачає і при плануванні не було певності, скільки їх буде, тому саме в цій ситуації в цьому законопроєкті 11417, який доповнює чинний бюджет, переспрямування з «невійськових» видатків мають сенс", – пояснила народна депутатка.