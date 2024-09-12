АРМА знайшло управителя для Овруцького щебеневого заводу, який належав білорусам

Підприємство має до 2036 року діючий спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту.

Агентство з розшуку та менеджменту активів обрало управителя для стратегічно важливого для держави Овруцького щебеневого заводу у Житомирській області, який раніше належав міськраді Гомеля.

Про це повідомила пресслужба АРМА.

Так, за результатами оголошеного раніше конкурсу на Prozorro переможцем обрано ТОВ "Тамерлан-1".

Наступним етапом буде обговорення умов договору управління з переможцем конкурсу.

"АРМА зі свого боку контролюватиме дотримання умов договору для забезпечення ефективного управління арештованим активом, аби він приносив максимум користі державі", - зазначила голова АРМА Олена Дума.

Підприємство має до 2036 року діючий спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту - одного із найбільш міцних будівельних матеріалів, який активно використовують у промисловому, гідротехнічному, цивільному і приватному будівництві. Це важливо в умовах необхідності матеріалів для відбудови країни, що зазнала значних руйнувань внаслідок російської агресії.

"Тому, відновлення роботи цього підприємства є вкрай важливим для країни, оскільки місцеве населення буде забезпечено робочими місцями, а бюджет країни отримуватиме сталі надходження", - зазначили в АРМА.