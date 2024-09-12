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АРМА знайшло управителя для Овруцького щебеневого заводу, який належав білорусам

Підприємство має до 2036 року діючий спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту. 

АРМА знайшло управителя для Овруцького щебеневого заводу, який належав білорусам
Голова АРМА Олена Дума
Фото: Олександр Ратушняк

Агентство з розшуку та менеджменту активів  обрало управителя для стратегічно важливого для держави Овруцького щебеневого заводу у Житомирській області, який раніше належав міськраді Гомеля.

Про це повідомила пресслужба АРМА. 

Так, за результатами оголошеного раніше конкурсу на Prozorro переможцем обрано ТОВ "Тамерлан-1".

Наступним етапом буде обговорення умов договору управління з переможцем конкурсу.

"АРМА зі свого боку контролюватиме дотримання умов договору для забезпечення ефективного управління арештованим активом, аби він приносив максимум користі державі", - зазначила голова АРМА Олена Дума.

Підприємство має до 2036 року діючий спеціальний дозвіл на видобуток червоного граніту - одного із найбільш міцних будівельних матеріалів, який активно використовують у промисловому, гідротехнічному, цивільному і приватному будівництві. Це важливо в умовах необхідності матеріалів для відбудови країни, що зазнала значних руйнувань внаслідок російської агресії.

"Тому, відновлення роботи цього підприємства є вкрай важливим для країни, оскільки місцеве населення буде забезпечено робочими місцями, а бюджет країни отримуватиме сталі надходження", - зазначили в АРМА.

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