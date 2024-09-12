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В Україні активно відроджується коноплярство після прийняття закону про медичний канабіс

У профільному міністерстві вважають, що це може позитивно вплинути на розвиток суміжних галузей - харчової, легкої та целюлозно-паперової.

В Україні активно відроджується коноплярство після прийняття закону про медичний канабіс
Фото: Мінагрополітики

В Україні активно відроджується та розвивається коноплярство, повідомляє пресслужба Мінагрополітики. 

Директор Департаменту аграрного розвитку Мінагрополітики Ігор Віштак відвідав господарства Хмільницького району, Вінницької області. Під час візиту він ознайомився з ходом збирання пізніх зернових та технічних культур. 

За його словами, українські аграрії все частіше стали вирощувати коноплі в промислових цілях. Це може позитивно вплинути на розвиток суміжних галузей - харчової, легкої та целюлозно-паперової.

“Приємно вразило, що на Вінниччині вирощуються коноплі для промислових цілей, які є традиційною вітчизняною сільськогосподарською культурою, що на довгий час практично випала з сівозміни. Вирощування конопель в промислових цілях стало можливе після прийняття закону про медичний канабіс. Промислові коноплі – це також безліч продуктів з доданою вартістю - харчова, легка, целюлозо-паперова та інші галузі промисловості”, - зазначив Ігор Віштак.  

Він зауважив, що уряд докладає зусилля для відродження галузі коноплярства. Уже прийнято закон України від 21 грудня 2023 року № 3528-IX щодо державного регулювання обігу рослин роду коноплі, завдяки якому, за експертними оцінками, площі конопель уже в наступному році можуть зрости до 8 тис. гектарів.

Ігор Віштак зауважив, що з прийняттям Закону промислові коноплі стали цікавими для українських агровиробників. Зміни в законодавстві дають можливість сільськогосподарським підприємствам відкрити для себе знову нішеву галузь агровиробництва – промислове коноплярство, оскільки коноплі для промислових цілей стають практично звичайною сільськогосподарською культурою, для вирощування якої уже не потрібно буде мати ліцензії чи квоти. 

Актуально й те, що культивування коноплі сприяє аерації ґрунтів і очищенню їх від важких металів – цинку, міді та свинцю. 

До того ж, як зазначається, в Україні найкращі сорти промислових конопель з усього світу. Завдяки науковій базі Україна також має всі шанси бути передовою країною і у селекційній роботі. Інститут луб’яних культур НААН України та Інститут сільського господарства північного-сходу НААН України - це дві передові наукові установи, що володіють сортами конопель. Крім того, іще 11 приватних агропідприємств займаються вирощуванням насіннєвого матеріалу конопель.

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