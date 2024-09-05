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Віталій Коваль очолив Мінагрополітики

Сьогодні його звільнили з посади голови Фонду державного майна. 

Віталій Коваль очолив Мінагрополітики
Віталій Коваль
Фото: Факти

Віталій Коваль, звільнений сьогодні з посади голови Фонду державного майна України, очолив міністерство аграрної політики.

Його кандидатуру підтримав 251 народний депутат. Про це повідомили нардепи в Telegram. 

Коваль керував ФДМ менше року, а до того був головою Рівненської ОВА. До державної служби він працював генеральним директором різних компаній, в тому числі в аграрній і будівельній галузях. 

Повноцінного керівника в Мінагрополітики не було після затримання за підозрою в злочині міністра Миколи Сольського. Тимчасовим в.о. був Тарас Висоцький, який теж має підозру від НАБУ. Ця справа стосувалася закупівлі продуктів харчування для Києва на початку повномасштабної війни. Щоб підготувати місто, Висоцький займався закупівлею запасів їжі. НАБУ вважає, що макарони були придбані за завищенними цінами. В Мінагрополітики просили врахувати, в яких умовах проводили домовленості про закупівлі, а також вказували, що нестачі товару та інших товарів не встановили. 

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