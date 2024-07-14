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Спека не матиме критичного ефекту на ранні зернові, тоді як для пізніх зернових вона є небезпечною, – Мінагрополітики

Зараз такі ранні зернові, як пшениця, ячмінь, овес, горох, жито і ріпак активно збирають.

Спека не матиме критичного ефекту на ранні зернові, тоді як для пізніх зернових вона є небезпечною, – Мінагрополітики
Тарас Висоцький
Фото: Укрінформ

Виконувач обов'язків міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону повідомив, що спека впливає на врожай ранніх зернових, однак вона не є критичною, тоді як для пізніх зернових, соняшнику та сої вона є небезпечною, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо цих культур (ранніх зернових) є також певний ефект спеки, але він не є критичним. І з погляду збирання навіть є сприятливі умови", – сказав Висоцький. 

Він уточнив, що йдеться насамперед про пшеницю, ячмінь, а також про овес, горох, жито, ріпак.

За його словами, зараз ці культури активно збирають, і станом на сьогодні середня врожайність за цими ранніми зерновими культурами становить 37 ц/га.

"Вона ще зростатиме, тому що насамперед збирають південні та центральні регіони. Далі входитимуть у збирання західні регіони та північні. Там урожайність буде вищою", – зазначив очільник Мінагрополітики.

Він уточнив, що в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях уже намолотили понад мільйон тонн у кожному з цих регіонів.

"Станом на сьогодні середня врожайність ранніх культур за прогнозом зафіксується на рівні приблизно 45-48 ц/га", – зазначив Висоцький, додавши, що по ранній зерновій групі очікується виробництво 27 млн тонн.

За інформацією Мінагрополітики, врожайність основних сільгоспкультур 2023 року становила: пшениці – 47,9 ц/га порівняно із 40,5 ц/га роком раніше, ячменю – 39,3 ц/га (34,7 ц/га).

Раніше цього тижня в.о. міністра спрогнозував, що врожайність цього року буде на 5-7% нижчою за минулорічний результат, що пояснюється погодними умовами.

Щодо пізніх культур, то Висоцький у суботу зауважив, що розмір негативного ефекту від цієї спеки залежатиме від того, яка буде погода в наступні тижні, бо якраз зараз пік цвітіння, запилення відповідних культур та їхнього зростання.

"Але вже станом на сьогодні ця спека справді не дозволить зібрати рекордні показники з кукурудзи та соняшника", – констатував очільник Мінагрополітики.

Стосовно ціни, він спрогнозував, що її динаміка залежатиме від інфляції та девальвації, оскільки це експортноорієнтовані культури.

"А яка буде ситуація остаточна вже з вересня, ми зможемо зробити прогноз у другій половині серпня. На сьогодні якихось різких змін цін на підставі цього збору (врожаю) не передбачається", – сказав Висоцький.

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