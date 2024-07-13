Укренерго скоригувало графіки відключень на сьогодні

Застосовані три черги з 14:00 і до кінця доби.

"Укренерго" змінили графіки відключень світла на 13 липня через аномальну спеку. З 14:00 застосовуватимуть одразу три черги.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"13 липня обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби. Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно", — ідеться у повідомленні.

Причина посилення обмежень – аномальна спека та високий рівень споживання електроенергії.