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Укренерго скоригувало графіки відключень на сьогодні

Застосовані три черги з 14:00 і до кінця доби.

Укренерго скоригувало графіки відключень на сьогодні
Фото: EPA/UPG

"Укренерго" змінили графіки відключень світла на 13 липня через аномальну спеку. З 14:00 застосовуватимуть одразу три черги.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

"13 липня обленерго будуть застосовувати три черги відключень з 14:00 до кінця доби. Наразі застосовуються обмеження обсягом двох черг одночасно", — ідеться у повідомленні.

Причина посилення обмежень – аномальна спека та високий рівень споживання електроенергії.

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