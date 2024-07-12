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Кабмін удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях

Зміни стосуються державних службовців і працівників державних установ.

Кабмін удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях
Засіданні Кабміну

12 липня Кабінет Міністрів удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке розробляло ці зміни.

У відомстві пояснили,що документи стосуються механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Йдеться про державних службовців та працівників державних установ.

"Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації", - зазначили у Мінреінтеграції.

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