Кабмін удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях

12 липня Кабінет Міністрів удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, яке розробляло ці зміни.
У відомстві пояснили,що документи стосуються механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій. Йдеться про державних службовців та працівників державних установ.
"Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації", - зазначили у Мінреінтеграції.