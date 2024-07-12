Остін провів розмову з російським міністром оборони

Говорили про підсумки саміту НАТО у Вашингтоні.

Очільник Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим.

Про це на брифінгу 12 липня повідомила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає "РБК-Україна".

Міністри обговорили підсумки саміту НАТО, який пройшов у Вашингтоні 9-11 липня.

"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", - сказала Сінгх.

Вона додала, що дзвінок ініціювала російська сторона.