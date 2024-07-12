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Остін провів розмову з російським міністром оборони

Говорили про підсумки саміту НАТО у Вашингтоні.

Остін провів розмову з російським міністром оборони
Ллойд Остін
Фото: ЕРА/UPG

Очільник Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим.

Про це на брифінгу 12 липня повідомила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає "РБК-Україна".

Міністри обговорили підсумки саміту НАТО, який пройшов у Вашингтоні 9-11 липня.

"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", - сказала Сінгх.

Вона додала, що дзвінок ініціювала російська сторона.

  • Попередня розмова Остиіна і Білоусова відбулася 25 червня цього року. Тоді Пентагон теж заявляв про важливість підтримувати контакт в умовах війни.
  • Перед цим розмова між представниками Міноборони США та Росії відбулася у березні 2023 року. Ллойд Остін розмовляв із тодішнім очільником російського відомства Сергієм Шойгу щодо інциденту з перехопленням російським літаком американського безпілотника Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.
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