Остін провів розмову з російським міністром оборони

Очільник Пентагону Ллойд Остін провів телефонну розмову з російським міністром оборони Андрієм Білоусовим.
Про це на брифінгу 12 липня повідомила заступниця прес-секретаря Пентагону Сабріна Сінгх, передає "РБК-Україна".
Міністри обговорили підсумки саміту НАТО, який пройшов у Вашингтоні 9-11 липня.
"Міністр Остін підкреслив необхідність підтримування каналів комунікації на тлі війни Росії проти України, що триває", - сказала Сінгх.
Вона додала, що дзвінок ініціювала російська сторона.
- Попередня розмова Остиіна і Білоусова відбулася 25 червня цього року. Тоді Пентагон теж заявляв про важливість підтримувати контакт в умовах війни.
- Перед цим розмова між представниками Міноборони США та Росії відбулася у березні 2023 року. Ллойд Остін розмовляв із тодішнім очільником російського відомства Сергієм Шойгу щодо інциденту з перехопленням російським літаком американського безпілотника Reaper у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем.