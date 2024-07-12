У Нідерландах оштрафували компанію, яка допомагала Росії будувати Кримський міст

Компанія Dieseko продавала Росії установки та комплектуючі до них для будівництва мосту і відправляла своїх фахівців у Крим.

У Нідерландах оштрафували компанію-постачальника будівельного обладнання Dieseko Group BV, яка причетна до будівництва Кримського моста. Сума штрафу становить майже 1,8 млн євро.

Про це повідомляє Sliedrecht24.

Раніше прокуратура Ніделандів розпочала кримінальне розслідування щодо компанії Dieseko за звинуваченням в порушенні міжнародних торгових санкцій.

Зокрема, компанія виплатила державі загальну суму понад 1,7 млн євро в межах позасудового врегулювання. В суму входить штраф у розмірі 1, 8 млн євро та позбавлення незаконно отриманої вигоди в розмірі 1,6 млн євро.

За даними розслідування, на початку вересня 2017 року в газеті De Gelderlander була опублікована стаття про участь голландських компаній у будівництві Кримського мосту.

За даними Служби державного обвинувачення, це спонукало групу з питань прекурсорів, походження, стратегічних товарів, законодавства про санкції (команда POSS) митниці та Служби державного обвинувачення розпочати кримінальне розслідування щодо компаній, згаданих у статті.

За даними слідства, компанія Dieseko Group продавала Росії установки та комплектуючі до них для будівництва мосту.

Також стало відомо, що Dieseko надала технічну допомогу для поставленої продукції, а саме фахівці з техпідтримки проводили роботи на місці.

Це відбулося після того, запровадження санкцій ЄС проти Росії у червні 2014 року, які передбачали заборону на продаж товарів та надання послуг компаніям, фізичним та юридичним особам у Криму.

У жовтні 2023 року прокуратура Нідерландів покарала чотири місцеві компанії та вісім осіб за порушення санкцій ЄС проти Росії в період з 2014 по 2017 роки. Підприємства допомогли Москві будувати міст до Криму.