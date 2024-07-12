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Фінляндія ухвалила закон про блокування перетину кордону для мігрантів з Росії, — Reuters

Законопроєкт був прийнятий 167 голосами "за" та 31 — "проти".

Фінляндія ухвалила закон про блокування перетину кордону для мігрантів з Росії, — Reuters
Фото: Heikki Haapalainen / Yle

Парламент Фінляндії у п'ятницю, 12 липня, прийняв закон, який надає прикордонникам право перешкоджати перетину кордону шукачам притулку з Росії, після того як понад 1300 осіб прибули до країни, що змусило Гельсінкі закрити свій кордон, пише Reuters. 

Водночас Фінляндія звинуватила Росію у використанні міграції як зброї, заохочуючи десятки мігрантів з таких країн, як Сирія і Сомалі, перетинати кордон.

У Гельсінкі вважають, що Росія використовує хаос на контрольно-пропускних пунктах як помсту за приєднання Фінляндії до НАТО та підтримки України.

Правий уряд прем'єр-міністра Петтері Орпо заявив, що закон є життєво важливим, щоб зупинити майбутні напливи мігрантів, попри те, що він суперечить міжнародним зобов'язанням Фінляндії у сфері прав людини.

"Це потужний сигнал для Росії, потужний сигнал для наших союзників, що Фінляндія дбає про власну безпеку, ми дбаємо про безпеку кордонів ЄС", — заявив Орпо після голосування.

Законопроєкт був прийнятий 167 голосами "за" та 31 — "проти".

  • Фінляндія з 15 квітня слідом за сухопутними припинила роботу морських пунктів пропуску на кордоні з Росією.
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