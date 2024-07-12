Прем’єрка Данії прокоментувала удари літаками F-16 вглиб Росії: "Це має бути згідно з міжнародним правом"

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що удари України по цілях на території Росії мають відповідати міжнародному праву.

Про це вона сказала в коментарі "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання, чи поширюється дозвіл Данії використовувати її винищувачі Ф-16 для ударів по всій території Росії, чи лише частині.

"Не можна ставити це питання і чекати простої відповіді, тому що все залежить від обставин. Це має бути згідно з міжнародним правом. Але можна досягти цілей і за межами України – так", – зазначила Фредеріксен.

Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського, що Україні потрібно щонайменше 128-м винищувачів, очільниця уряду Данії зазначила, що сподівається на мобілізацію зусиль партнерів.

"Президент Зеленський правий. Коли ми дивимося на кількість винищувачів у Росії, то вона дуже велика. Їх зараз використовують безпосередньо в Україні. А тому літаків, які ми можемо надати, буде недостатньо… Сподіваємося, що буде передаватися більша кількість літаків і що більше країн підтримуватимуть цей процес, а також навчання пілотів", – наголосила Фредеріксен.

Аналізуючи побоювання деяких країн-партнерів щодо можливої ескалації, прем’єрка Данії сказала, що Україна зобов’язана захищатися.

"Те ж стосується решти Європи. Маємо захистити наш континент, наші цінності та всіх людей. І тому маємо не тільки захищати Україну, а й перемогти росіян", – додала Фредеріксен.