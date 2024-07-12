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Прем’єрка Данії прокоментувала удари літаками F-16 вглиб Росії: "Це має бути згідно з міжнародним правом"

Україна зобов'язана захищатися. Те ж стосується і Європи.

Прем’єрка Данії прокоментувала удари літаками F-16 вглиб Росії: "Це має бути згідно з міжнародним правом"
прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен
Фото: ОПУ

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила, що удари України по цілях на території Росії мають відповідати міжнародному праву. 

Про це вона сказала в коментарі "Радіо Свобода", відповідаючи на запитання, чи поширюється дозвіл Данії використовувати її винищувачі Ф-16 для ударів по всій території Росії, чи лише частині.

"Не можна ставити це питання і чекати простої відповіді, тому що все залежить від обставин. Це має бути згідно з міжнародним правом. Але можна досягти цілей і за межами України – так", – зазначила Фредеріксен.

Коментуючи заяву президента Володимира Зеленського, що Україні потрібно щонайменше 128-м винищувачів, очільниця уряду Данії зазначила, що сподівається на мобілізацію зусиль партнерів.

"Президент Зеленський правий. Коли ми дивимося на кількість винищувачів у Росії, то вона дуже велика. Їх зараз використовують безпосередньо в Україні. А тому літаків, які ми можемо надати, буде недостатньо… Сподіваємося, що буде передаватися більша кількість літаків і що більше країн підтримуватимуть цей процес, а також навчання пілотів", – наголосила Фредеріксен.

Аналізуючи побоювання деяких країн-партнерів щодо можливої ескалації, прем’єрка Данії сказала, що Україна зобов’язана захищатися.

"Те ж стосується решти Європи. Маємо захистити наш континент, наші цінності та всіх людей. І тому маємо не тільки захищати Україну, а й перемогти росіян", – додала Фредеріксен.

  • Під час саміту НАТО у Вашингтоні Фредеріксен закликала віддати Україні все ППО своєї держави. Раніше Данія також передала Україні артилерію.
  • Данія також профінансує виробництво 18 українських самохідних артилерійських установок "Богдана". На це виділили 1,2 млрд данських крон (приблизно 116,9 млн доларів) у межах 19 пакета військової допомоги.
  • У Данії мають пройти підготовку близько сотні українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16. З них 50 з них вже пройшли навчання і беруть участь у підготовці перших літаків в Україні.
  • 16 червня Зеленський анонсував, що данські F-16 прибудуть в Україну найближчим часом.
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