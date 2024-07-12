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ООН бачить "обнадійливі знаки" у прогнозах щодо населення планети

Піку кількості людей на Землі буде досягнуто раніше, ніж очікувалося, проте він буде меншим. 

ООН бачить "обнадійливі знаки" у прогнозах щодо населення планети
Фото: ЕРА/UPG

Організація Об'єднаних Націй оприлюднила прогноз щодо населення Землі, який, на думку експертів, дає планеті "обнадійливі знаки" щодо зменшення негативного впливу людства на навколишнє середовище.

Як пише The Guardian, згідно з оновленими даними, пікова кількість людей на Землі проживатиме приблизно у 2085 році і складатиме 10,3 мільярда осіб. Це раніше, ніж очікувалося ще 10 років тому, проте й саме число буде меншим.

Після піку до кінця століття населення зменшиться до 10,2 мільярда осіб, що на 6% менше, ніж попередній прогноз. Це, як пояснюють в ООН, означатиме більш сприятливі умови для відновлення природних ресурсів. 

63 країни вже пройшли пік свого населення - серед них Німеччина, Китай та Росія. Бразилія, Туреччина та В'єтнам зроблять це до 2054 року. А інші 126 держав на Землі повинні будуть впоратися з постійним зростанням кількості осіб, у дев'яти з них населення до середини століття подвоїться.     

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