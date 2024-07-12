ООН бачить "обнадійливі знаки" у прогнозах щодо населення планети

Організація Об'єднаних Націй оприлюднила прогноз щодо населення Землі, який, на думку експертів, дає планеті "обнадійливі знаки" щодо зменшення негативного впливу людства на навколишнє середовище.
Як пише The Guardian, згідно з оновленими даними, пікова кількість людей на Землі проживатиме приблизно у 2085 році і складатиме 10,3 мільярда осіб. Це раніше, ніж очікувалося ще 10 років тому, проте й саме число буде меншим.
Після піку до кінця століття населення зменшиться до 10,2 мільярда осіб, що на 6% менше, ніж попередній прогноз. Це, як пояснюють в ООН, означатиме більш сприятливі умови для відновлення природних ресурсів.
63 країни вже пройшли пік свого населення - серед них Німеччина, Китай та Росія. Бразилія, Туреччина та В'єтнам зроблять це до 2054 року. А інші 126 держав на Землі повинні будуть впоратися з постійним зростанням кількості осіб, у дев'яти з них населення до середини століття подвоїться.