Канада планує досягнути позначки у 2% ВВП на оборонні потреби до 2032 року

Дональд Трамп погрожував не захищати держави, які не фінансують НАТО на достатньому рівні.

Урядовий портал Канади оприлюднив заяву за підсумками участі прем'єр-міністра Джастіна Трюдо у ювілейному саміті НАТО у Вашингтоні.

Країна визначає одним зі своїх головних безпекових пріоритетів захист берегової лінії, яка є найдовшою у світі. Для цього Канада інвестує у виробництво 12 підводних човнів, здатних діяти в Арктиці під кригою.

Попри статус одного із засновників НАТО та входження до топ-5 за абсолютними витратами на оборону в Альянсі, Канада має труднощі із досягненням мети у 2% ВВП на військові цілі. Такий показник в Оттаві планують отримати не раніше, ніж через вісім років - у 2032-ому.

Ця інформація навряд тішить уряд Трюдо в контексті можливої перемоги Дональда Трампа на виборах президента США. Республіканець незліченну кількість разів підкреслював, що наполягає на справедливому фінансуванні НАТО від усіх країн і не збирається виконувати оборонні зобов'язання щодо тих, хто не виділяє на Альянс хоча б 2% свого ВВП.