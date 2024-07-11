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Зеленський зустрівся з Трюдо: Канада надасть пакет допомоги на 500 млн доларів

Лідери країн обговорили можливість розширення навчання українських пілотів.

Зеленський зустрівся з Трюдо: Канада надасть пакет допомоги на 500 млн доларів
Володимир Зеленський та Джастін Трюдо
Фото: Офіс Президента

Під час зустрічі у Вашингтоні з Президентом України Володимиром Зеленським прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував пакет військової допомоги для нашої держави на суму 500 мільйонів канадських доларів.

Як пише інтернет-представництво Президента, очільник канадського уряду також висловив готовність країни надати необхідну медичну допомогу постраждалим від обстрілу росіянами дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.

В рамках коаліції винищувачів Зеленський та Трюдо обговорили можливість розширення навчання українських пілотів, зокрема тренування на канадських авіаційних симуляторах. Також під час зустрічі йшлося про проведення у Канаді однієї з тематичних зустрічей за мотивами Саміту миру у Швейцарії для реалізації пунктів мирного плану. 

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