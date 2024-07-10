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Умєров обговорив з Боррелем використання прибутків із заморожених активів РФ

Профінансовані ЄС товари повинні бути поставлені Україні до кінця 2024 року.

Умєров обговорив з Боррелем використання прибутків із заморожених активів РФ
Рустем Умєров та Жозеп Боррель
Фото: Рустем Умєров, Facebook

Міністр оборони України Рустем Умєров зустрівся у Вашингтоні з Високим представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем.

Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров.

ЄС та Україна домовилися, що перший транш буде витрачено за трьома напрямками:

  • Боєприпаси
  • Засоби ППО
  • Підтримка українських виробників

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Міністр зауважив, що профінансовані ЄС товари повинні бути поставлені Україні до кінця 2024 року.

Умєров нагадав, що загальна сума відсотків становитиме 2,5-3 млрд євро щорічно. Перший транш у розмірі 1,4-1,5 млрд євро стане доступним на початку серпня 2024 року.

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