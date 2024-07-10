Головне за середу, 10 липня: наслідки атаки 8 липня, обстріли північного прикордоння, саміт НАТО у Вашингтоні

Бойові дії на Донеччині, 92 бойових зіткнення, ворожі обстріли, графіки відключень. Яким запам’ятається 868-й день повномасштабної війни.

Удень 10 липня російські окупанти вдарили по цивільному обʼєкту в місті Вознесенськ.

Про це повідомив керівник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. За інформацією очільника Миколаївщини, одна людина загинула, ще вісім - поранені.

"Унаслідок ракетного обстрілу міста Вознесенськ загинув один чоловік. Вісім постраждалих, у всіх стан середньої важкості. Серед поранених міський голова Вознесенську", - додав Кім.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16.00 відбулося відбулося 92 бойових зіткнення.

Прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей продовжують потерпати від артобстрілів з території російської федерації. Від вогню ствольної артилерії та РСЗВ постраждали райони населених пунктів, зокрема Дмитрівка, Бачівськ, Велика Писарівка, Сидорівка, Тур’я, Осоївка та Сеньківка.

Під бомбардуванням ворожої авіації перебуває Харківщина. Сьогодні з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно терористи завдали дев’ятьох авіаударів - скинули 15 КАБів. Цілили у райони українських населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке та Малі Проходи.

На Торецькому напрямку відбулося 15 ворожих атак у районі Північного, Торецька та Нью-Йорка. Оборонцями української землі відбито 14 атак противника, ще одне боєзіткнення станом на 16 годину продовжувалися.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили найбільшу кількість спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка, Новоселівка Перша, Карлівка, Прогрес та Юр’ївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 19 атак противника, 12 боїв ще точилися. Втрати ворога уточнюються.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 10 липня – в новині.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про першу жертву серед пацієнтів "Охматдиту", який Росія атакувала 8 липня.

За словами міністра, помер хлопчик, який на момент ракетного удару був у критичному стані у відділенні реанімації. Згодом дитину транспортували до однієї з лікарень Києва.

13 бригада Національної гвардії "Хартія", яка боронить нині Харків від російських загарбників, на жаль, має поранених.

Про це LB.ua повідомив письменник Сергій Жадан, який служить у лавах цієї бригади.

"Нині оголошено збір для поранених бійців бригади. Велика подяка всім за допомогу та поширення інформації", - зазначив він.

Посилання на "банку" для допомоги пораненим.

У четвер, 11 липня, по всій території України графіки обмеження електроенергії діятимуть упродовж всієї доби, повідомляють в "Укренерго".

Зокрема з 16:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати чотири черги відключень одночасно. У решту годин буде задіяно три черги.

Причина посилення обмежень – зростання споживання у спеку.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!