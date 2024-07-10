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Помер хлопчик після ракетної атаки Росії на "Охматдит"

На момент удару дитина була у критичному стані у відділенні реанімації.

Помер хлопчик після ракетної атаки Росії на "Охматдит"
Ракетна атака Росії на "Охматдит" 8 липня 2024 року
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про першу жертву серед пацієнтів "Охматдиту", який Росія атакувала 8 липня.

За словами міністра, помер хлопчик, який на момент ракетного удару був у критичному стані у відділенні реанімації. Згодом дитину транспортували до однієї з лікарень Києва. 

  • 8 липня Росія завдала ракетного удару по "Охматдиту". Є загиблі та поранені. 
  • За даними СБУ, ворог використав ракету Х101.
  • Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після прильоту евакуювали дітей, з реанімації та операційних вдалося всіх врятувати.
  • Було відомо про двох загиблих дорослих і понад 50 поранених.
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