Помер хлопчик після ракетної атаки Росії на "Охматдит"

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про першу жертву серед пацієнтів "Охматдиту", який Росія атакувала 8 липня.
За словами міністра, помер хлопчик, який на момент ракетного удару був у критичному стані у відділенні реанімації. Згодом дитину транспортували до однієї з лікарень Києва.
- 8 липня Росія завдала ракетного удару по "Охматдиту". Є загиблі та поранені.
- За даними СБУ, ворог використав ракету Х101.
- Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що після прильоту евакуювали дітей, з реанімації та операційних вдалося всіх врятувати.
- Було відомо про двох загиблих дорослих і понад 50 поранених.