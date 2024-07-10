Помер хлопчик після ракетної атаки Росії на "Охматдит"

На момент удару дитина була у критичному стані у відділенні реанімації.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про першу жертву серед пацієнтів "Охматдиту", який Росія атакувала 8 липня.

За словами міністра, помер хлопчик, який на момент ракетного удару був у критичному стані у відділенні реанімації. Згодом дитину транспортували до однієї з лікарень Києва.