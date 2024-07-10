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РосЗМІ: внаслідок удару по мису Фіолент у Севастополі знищено склад росіян

У знищеній будівлі міг знаходитися склад боєприпасів, або "Шахедів".

РосЗМІ: внаслідок удару по мису Фіолент у Севастополі знищено склад росіян
Фото: скріншот

Зʼявились супутникові знімки мису Фіолент у тимчасово окупованому Севастополі, де показано наслідки удару 1 липня по будівлі складу росіян. 

Супутникові знімки опублікувала російська служба "Радіо Свобода".

На фото, зробленому 11 квітня, склади посеред поля. На фото, зробленому 1 липня, повністю знищенні споруди, від яких залишилися уламки.

За однією з версій журналістів, у будівлі був склад боєприпасів, за іншою – безпілотників "Шахед".

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