РосЗМІ: внаслідок удару по мису Фіолент у Севастополі знищено склад росіян

Зʼявились супутникові знімки мису Фіолент у тимчасово окупованому Севастополі, де показано наслідки удару 1 липня по будівлі складу росіян.
Супутникові знімки опублікувала російська служба "Радіо Свобода".
На фото, зробленому 11 квітня, склади посеред поля. На фото, зробленому 1 липня, повністю знищенні споруди, від яких залишилися уламки.
За однією з версій журналістів, у будівлі був склад боєприпасів, за іншою – безпілотників "Шахед".
- Раніше партизани кримського руху "Атеш" виявили місце розміщення російської військової техніки, системи С-400 і радіолокаційної станції на мисі Фіолент в окупованому Криму.