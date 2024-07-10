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​Із деяких територій Харківщини і Донеччини мають примусово евакуювати дітей

Загалом мають вивезти уу більш безпечні регіони понад 220 дітей.

​Із деяких територій Харківщини і Донеччини мають примусово евакуювати дітей
Евакуація дітей, фото ілюстративне
Фото: НП

Через безпекову ситуацію в окремих населених пунктах Харківщини і Донеччини запровадили примусову евакуацію дітей.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

У Харківській області мають вивезти 186 дітей з родинами із 38 населених пунктів Ізюмського, Куп’янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області. Таку евакуацію планують провести протягом 60 діб.

Із Донеччини мають евакуювати 38 дітей із їхніми батьками або іншими законними представниками. Йдеться про населені пункти Лиманської та Іллінівської територіальних громад Краматорського району. 

"У більш безпечних регіонах евакуйовані з Харківщини та Донеччини діти разом із супроводжуючими особами будуть забезпечені безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо", - зазначили у міністерстві.

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