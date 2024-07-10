Буча перебувала під російською окупацією 33 дні. За цей час встановлено понад 1200 воєнних злочинів.

Ідентифіковано та повідомлено про підозру сімом російським військовослужбовцям, причетним до вчинення воєнних злочинів під час окупації м. Буча на Київщині. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Їм інкриміновано порушення законів та звичаїв війни, у тому числі поєднані з умисним вбивством цивільного населення (ч. 1 та ч. 2 ст. 438 КК України).

Підозрювані — військовослужбовці ЗС РФ,, які воювали у різних підрозділах 234-го десантно-штурмового полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ. Троє належали до командного складу, ще четверо займали рядові посади. Вік військових — від 19 до 29 років.

Слідством встановлено, що підозрювані розстріляли чотирьох мирних жителів у березні 2022 року. Командир 2-ї самохідної-артилерійської батареї 2-ї батальйонно-тактичної групи зі старшиною батареї і старшим стрільцем-сапером виявили у мобільному телефоні місцевого жителя проукраїнську інформацію. Підозрювані побили чоловіка руками та ногами, а також прикладом зброї, після — командир віддав наказ його вбити. Стрілець-сапер зв’язав потерпілому руки та розстріляв.

Ще один підозрюваний — командир взводу 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи — після перевірки телефону місцевого жителя розстріляв його, здійснивши щонайменше сім пострілів.

Також слідство ідентифікувало причетних до розстрілу двох людей у Бучі на блокпостах окупантів. Рядовий 3-ї парашутно-десантної роти 1-ї батальйонно-тактичної групи з іншими військовослужбовцями зупинив цивільну автівку, після чого зробив постріл у вікно дверцят водія. Він витягнув цивільну особу з салону авто та поклав на дорогу. Згодом рядовий спільно із заступником командира бойової машини розстріляли чоловіка, здійснивши одночасно декілька пострілів.

На іншому блокпості окупанти вбили господаря будинку, який виходив зі свого двору. Навідник 4-ї десантно-штурмової роти 2-ї батальйонно тактичної групи здійснив у нього два постріли з автоматичної стрілецької зброї. Під час слідства вже встановлено причетність цього військового до вбивства іншого мирного мешканця міста.

Тіла вбитих людей виявили після звільнення міста. Всі загиблі місцеві жителі були цивільними та не брали участі у збройному конфлікті. Наразі справу щодо 6 підозрюваних вже передано до суду.

Українські слідчі та прокурори продовжують розслідування злочинів, вчинених під час окупації міста. Триває робота зі встановлення усіх причетних до масових вбивств цивільного населення.

В рамках кримінального провадження прокурори спільно зі слідчими та оперативниками Нацполіції України здійснили значний обсяг слідчих та розшукових дій: 2000 допитів потерпілих та свідків, 500 судових експертиз (судово-медичні, молекулярні, балістичні, вибухо-технічні, хімічні та інші), 400 різних оглядів, 120 слідчих експериментів та 130 упізнань осіб.

Для ідентифікації російських воєнних злочинців на постійній основі проводиться аналіз телефонних з’єднань з понад 12500 базових станцій операторів мобільного зв’язку.

Буча перебувала під російською окупацією 33 дні. За цей час встановлено понад 1200 воєнних злочинів.