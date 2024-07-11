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Обстеження зруйнованого житла тепер проводитиметься і на території активних бойових дій, – Кабмін

До цього часу не було можливим проводити комісійне обстеження та фіксацію знищених війною об’єктів на території активних бойових дій. Тому громадяни не мали змоги отримати компенсації за програмою єВідновлення.

Обстеження зруйнованого житла тепер проводитиметься і на території активних бойових дій, – Кабмін
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Aris Messinis

Обстеження зруйнованого житла тепер проводитиметься і на території активних бойових дій, повідомляє Мінреінтеграції із посиланням на відповідне рішення Кабміну.

До цього часу не було можливим проводити комісійне обстеження та фіксацію знищених війною об’єктів на території активних бойових дій. Тому дані про знищені об’єкти на цих територіях не потрапляли до Державного реєстру пошкодженого та знищеного майна. Відповідно, громадяни не мали змоги отримати компенсації за програмою єВідновлення.

З метою розв'язання цієї проблеми Кабінетом міністрів вчора було внесено зміни до постанови № 473 від 19 квітня 2022 року.

Зміни передбачають, що за рішенням уповноваженого органу та з урахуванням безпекової ситуації відповідна комісія може проводити обстеження знищених об’єктів на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Складений за результатами обстеження комісією акт може бути використаний власниками таких об’єктів для отримання компенсації за знищене житло за програмою єВідновлення.

Відповідний проєкт акта був розроблений Мінінфраструктури на запит прифронтових громад Донецької області та за результатами нарад з питань житла для ВПО, які проходять під головуванням віцепрем’єр-міністра Ірини Верещук.

  • У травні уряд виділив на програму єВідновлення ще 428 млн грн. Наразі програмою скористалося понад 57 тисяч українців.
  • У квітні Мінекономіки повідомило, що за програмою єОселя 8 817 українців взяли кредити на придбання житла на загальну суму 13,6 млрд грн. Майже 30% виданих кредитів – на житло першого продажу.
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