У Донецькій області унаслідок обстрілів окупантів загинуло дві людини, ще одна отримала поранення.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Жертва і поранений є у селі Новоекономічному Гродівської громади.
У Кураховому та Гострому Покровського району від обстрілів здійнялися пожежі у приватних будинках; у Берестках пошкоджено садові будинки.
У Краматорському районі пошкоджено будинок. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки.
У Торецьку Бахмутського району одна людина загинула, пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і господарча будівля.
Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, зокрема 28 дітей.