У Донецькій області унаслідок обстрілів окупантів загинуло дві людини, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Жертва і поранений є у селі Новоекономічному Гродівської громади.

У Кураховому та Гострому Покровського району від обстрілів здійнялися пожежі у приватних будинках; у Берестках пошкоджено садові будинки.

У Краматорському районі пошкоджено будинок. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки.

У Торецьку Бахмутського району одна людина загинула, пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і господарча будівля.

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, зокрема 28 дітей.