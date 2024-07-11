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На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло дві людини

Пошкоджено приватні будинки і господарські споруди.

На Донеччині внаслідок обстрілів загинуло дві людини
Фото: t.me/VadymFilashkin

У Донецькій області унаслідок обстрілів окупантів загинуло дві людини, ще одна отримала поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Жертва і поранений є у селі Новоекономічному Гродівської громади.

У Кураховому та Гострому Покровського району від обстрілів здійнялися пожежі у приватних будинках; у Берестках пошкоджено садові будинки. 

У Краматорському районі пошкоджено будинок. У Миколаївці Костянтинівської громади повторно пошкоджені приватні будинки. 

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У Торецьку Бахмутського району одна людина загинула, пошкоджено 2 будинки і адмінбудівлю. У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і господарча будівля. 

Всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 146 людей, зокрема 28 дітей.

Фото: t.me/VadymFilashkin

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