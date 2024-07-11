ППО вночі збила 6 із 6 запущених Росією "шахедів"

У ніч на 11 липня 2024 року армія Росії атакувала Сумщину двома балістичними ракетами «Іскандер-М» із Курської області, а також запустила 6 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136» із Приморсько-Ахтарська, що в Росії.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Ворожі ударні БпЛА були збиті у Миколаївській, Хмельницькій, Львівській та Івано-Франківській областях.

До бойової роботи залучались винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.