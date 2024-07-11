Україна має право на самозахист і на удари по території РФ, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту Східного флангу НАТО

Україна повинна мати право завдавати удари по Росії, оскільки право на самозахист це передбачає.

Про це на пресконференції після засідання Євроатлантичної ради повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист. Ми допомагаємо Україні реалізувати своє право на самозахист, постачаючи зброю і техніку, в тому числі далекобійні ракети, зокрема, ATACMS", – зазначив Столтенберг.

Він зауважив, що Росія атакувала Україну, порушивши міжнародне право, і веде загарбницьку війну.

Єнс Столтенберг також привітав рішення США зменшити обмеження на застосування далекобійних ракет по російській території, коли РФ знову атакувала Харкіську область.