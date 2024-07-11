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Україна має право на самозахист і на удари по території РФ, - Столтенберг

Генсек НАТО нагадав, що Росія атакувала Україну, порушивши міжнародне право.

Україна має право на самозахист і на удари по території РФ, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час саміту Східного флангу НАТО
Фото: EPA/UPG

Україна повинна мати право завдавати удари по Росії, оскільки право на самозахист це передбачає.

Про це на пресконференції після засідання Євроатлантичної ради повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист. Ми допомагаємо Україні реалізувати своє право на самозахист, постачаючи зброю і техніку, в  тому числі далекобійні ракети, зокрема, ATACMS", – зазначив Столтенберг.

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Він зауважив, що Росія атакувала Україну, порушивши міжнародне право, і веде загарбницьку війну.

Єнс Столтенберг також привітав рішення США зменшити обмеження на застосування далекобійних ракет по російській території, коли РФ знову атакувала Харкіську область.

  • США обговорюють із Україною дозвіл на застосування американської далекобійної зброї для ударів по території вглиб Росії.

  • Нова політика США забороняє Україні бити по ключових аеродромах РФ, зокрема — на відстані більше, ніж на 100 кілометрів вглиб Росії.

  • Раніше видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела в американському політикумі стверджувало, що Україна звернулася до Сполучених Штатів із запитом на зняття заборони.

  • Очільник Пентагону Ллойд Остін впевнений, що саме дозвіл США для України завдавати удари по території Росії допоміг зупинити наступ російських військ на Харківщині. 

  • Нещодавно помічник держсекретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн на слуханнях в Конгресі заявив - якщо Росія спробує розширити нинішній фронт, то Україні дозволять вести вогонь на більшу відстань.

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