Україна має право на самозахист і на удари по території РФ, - Столтенберг

Україна повинна мати право завдавати удари по Росії, оскільки право на самозахист це передбачає.
Про це на пресконференції після засідання Євроатлантичної ради повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
"Згідно з міжнародним правом, Україна має право на самозахист. Ми допомагаємо Україні реалізувати своє право на самозахист, постачаючи зброю і техніку, в тому числі далекобійні ракети, зокрема, ATACMS", – зазначив Столтенберг.
Він зауважив, що Росія атакувала Україну, порушивши міжнародне право, і веде загарбницьку війну.
Єнс Столтенберг також привітав рішення США зменшити обмеження на застосування далекобійних ракет по російській території, коли РФ знову атакувала Харкіську область.
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