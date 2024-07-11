Голова МЗС Угорщини заявив, що "шанс на мир в Україні" можливий тільки з Трампом

Петер Сіярто вважає, що сторони потребують "зовнішнього впливу" для початку перемовин.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто під час саміту НАТО у Вашингтоні дав інтерв'ю агенції Reuters, у якому пов'язав завершення війни в Україні з перемогою на президентських виборах у США Дональда Трампа.

Дипломат заявив, що Угорщина не бачить загрози для НАТО та Європи від Росії, оскільки Кремль нібито є "раціональним" і не наважиться на збройне протистояння із Заходом.

Сіярто також зазначив, що Україна та Росія, на думку Угорщини, потребують "потужного зовнішнього впливу" для того, щоб розпочати переговори про мир. На здійснення такого впливу, як каже голова МЗС, здатен Дональд Трамп.

"Ми бачимо шанс на мир у разі перемоги президента Трампа. Ми бачимо шанс на хороші відносини між США та Угорщиною, якщо Дональд Трамп стане президентом", - підсумував свій меседж Сіярто.