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Україна затримала судно, яке перед тим заходило в окуповані Росією порти

Судно затримали з дотриманням всіх відповідних процедур.

Україна затримала судно, яке перед тим заходило в окуповані Росією порти
Судно Usko Mfu 30 листопада 2023 року на якорі
Фото: Bosphorus Observer geopolitical consultant Yörük Işik

Підпорядковані ВМС України структури затримали вантажне судно, яке заходило в окуповані РФ порти.

Про це повідомив речник ВМС України Дмитро Плетенчук.

“Підпорядковані ВМС ЗС України структури затримали вантажне судно, яке всупереч українському та міжнародному законодавству заходило в окуповані Росією українські порти в комерційних цілях”, - написав Плетенчук. 

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Він додав, що судно затримали з дотриманням всіх відповідних процедур,і запевнив, що нехтувати законними вимогами України в Чорному морі не вийде.

Як повідомляє “Суспільне Одеса”, про затримання судна, коли воно перебувало на Дунаї, 8 липня повідомило видання Lloyd’s List

Ймовірно, це сталося 4 липня. 

За даними видання, судно заходило до тимчасово окупованого Севастополя в кінці травня та на початку червня.

Судно Usko Mfu ходить під прапором Камеруна. На його борту був завантажений ячмінь, ймовірний пункт призначення Греція.

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