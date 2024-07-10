Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Порошенко закликав світ визнати Путіна злочинцем
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
Папський нунцій: «Для церкви краще не бути частиною якоїсь коаліції. Навіть коли ця коаліція дуже добра»
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
ДБР повідомило про підозру Боголюбову та затримало прикордонника, який допоміг йому виїхати з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Європейська космічна агенція здійснила запуск ракети "Аріана-6", її проліт видно з України
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Унаслідок удару Росії по «Охматдиту» є загиблі та поранені (оновлення)
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Хочу схуднути. Пробіжка зранку чи ввечері допоможе? Що кажуть дослідження й чому тут важлива проста математика
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
Ракетні удари. Росія б'є по дітях і промисловості
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
«Операції почалися до тривоги. А зупинити їх, коли діти інтубовані і під наркозом, не можна»
ГоловнаСуспільствоВійна

Володимир Зеленський зустрівся із прем’єром Великобританії Кіром Стармером

Президент України подякував за дозвіл бити британськими ракетами по території РФ.

Володимир Зеленський зустрівся із прем’єром Великобританії Кіром Стармером
Кір Стармер та Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єром Великобританії Кіром Стармером у межах ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Дякуємо, що ви з нами із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Дякуємо за всі військові та фінансові пакети й підтримку. Вранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні!” – сказав Зеленський.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Зеленський і Стармер обговорили практичну реалізацію цього рішення.

Також співрозмовники зосередилися на подальшому розширенні далекобійних можливостей України у співпраці з іншими партнерами.

Крім того, Зеленський та Стармер обговорили перспективи розвитку українського флоту за підтримки Великобританії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies