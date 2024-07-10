Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єром Великобританії Кіром Стармером у межах ювілейного саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента України.

“Дякуємо, що ви з нами із самого початку повномасштабного російського вторгнення. Дякуємо за всі військові та фінансові пакети й підтримку. Вранці я прочитав ваші повідомлення про дозвіл на використання ваших дуже потужних і якісних ракет Storm Shadow по військових об’єктах на території РФ. Ми дуже вдячні!” – сказав Зеленський.

Зеленський і Стармер обговорили практичну реалізацію цього рішення.

Також співрозмовники зосередилися на подальшому розширенні далекобійних можливостей України у співпраці з іншими партнерами.

Крім того, Зеленський та Стармер обговорили перспективи розвитку українського флоту за підтримки Великобританії.