Після того як рятувальники розпочали ліквідацію наслідків попередньої атаки по середмістю Херсона, армія РФ завдала повторного удару.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що вогнеборці прибули за викликом після російського удару, коли внаслідок влучання боєприпасу спалахнув житловий будинок у передмісті Херсона.

"Як тільки почали гасити пожежу, ворог підступно обстріляв той самий район", — йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, постраждалих серед особового складу немає.