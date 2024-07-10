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У Херсоні окупанти завдали повторного удару по рятувальниках

Напередодні ворог обстріляв середмістя Херсона.

У Херсоні окупанти завдали повторного удару по рятувальниках
Фото: ДСНС Херсонської області

Після того як рятувальники розпочали ліквідацію наслідків попередньої атаки по середмістю Херсона, армія РФ завдала повторного удару.

Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що вогнеборці прибули за викликом після російського удару, коли внаслідок влучання боєприпасу спалахнув житловий будинок у передмісті Херсона.

"Як тільки почали гасити пожежу, ворог підступно обстріляв той самий район", — йдеться в повідомленні.

За даними ДСНС, постраждалих серед особового складу немає.

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