Після того як рятувальники розпочали ліквідацію наслідків попередньої атаки по середмістю Херсона, армія РФ завдала повторного удару.
Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Відомо, що вогнеборці прибули за викликом після російського удару, коли внаслідок влучання боєприпасу спалахнув житловий будинок у передмісті Херсона.
"Як тільки почали гасити пожежу, ворог підступно обстріляв той самий район", — йдеться в повідомленні.
За даними ДСНС, постраждалих серед особового складу немає.