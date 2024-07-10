CNN: останні пів року НАТО фіксує ескалацію і поширення російської гібридної війни

Російські шпигуни, які все частіше опиняються у країнах Європи під пильною увагою спецслужб, часто наймають місцевих дилетантів для вчинення злочинів про постачання озброєння Україні.

Упродовж останніх шести місяців НАТО спостерігає «безпрецедентну ескалацію і поширення російської гібридної війни», яка включала «фізичний саботаж» на лінії постачання зброї НАТО, призначеної для України.

Про це повідомляє CNN з посиланням на високопоставлених співробітників НАТО і представників європейських спецслужб.

«Від місця виробництва і походження до зберігання, від тих, хто ухвалює рішення, до фактичної доставки. Це сміливо. Росія намагається залякати наших союзників», – сказав високопоставлений чиновник НАТО.

CNN також зазначає, що російські шпигуни, які все частіше опиняються у країнах Європи під пильною увагою спецслужб, часто наймають місцевих дилетантів для вчинення злочинів, спрямованих на ланцюги постачання озброєння Україні.

Торік у Польщі в одній справі затримали 14 українців і двох білорусів за підозрою в роботі на російську розвідку. Українця Максима Л. засудили до шести років після того, як він тижнями отримував завдання від куратора Анджея, із яким ніколи не зустрічався особисто, але спілкувався у Telegram.

У інтерв’ю CNN у Люблінській в’язниці Максим сказав, що куратор надсилав йому мітки з місцями, де він має встановити камери спостереження вздовж залізничних колій біля прикордонного міста Медика, через які в Україну буде надходити військова та гуманітарна допомога.

«Я не думав, що це може завдати якоїсь реальної шкоди. Це здавалося таким незначним», – сказав він.

Пізніше російський агент попросив його спалити огорожу української транспортної компанії в східному польському місті Бяла-Подляска.

Проте Максим остаточно усвідомив, що Анджей був російським агентом, коли той якось розпорядився встановити відеокамери біля військової бази, де тренували українських військових.

«Тоді я вирішив кинути. Але у мене не було шансу. Наступного дня мене заарештували», – розповів він.

Польські агенти внутрішньої безпеки заарештували Максима 3 березня 2023 року після тижнів стеження. За цим послідували численні інші арешти.

Ще один поляк був заарештований у квітні 2024 року за зберігання боєприпасів і спостереження за аеропортом Жешув-Ясьонка, центром для переміщення зброї НАТО для України. Зловмисника підозрювали у змові з метою вбивства Володимира Зеленського, який також часто використовує цей об’єкт.

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що Росія, ймовірно, стоїть за підпалом найбільшого торгового центру в Польщі у травні, а також були висловлені підозри щодо іншої пожежі на фабриці боєприпасів. Чеські офіційні особи висловили стурбованість причетністю Росії до хакерських атак і збоїв у роботі залізниць минулого року.

Крім того, у червні підозріла пожежа сталася на металургійному заводі оборонного виробника поблизу Берліна. А інша пожежа - на складі в східному Лондоні в березні - призвела до того, що столична поліція Лондона висунула звинувачення двом чоловікам у підпалі та сприянні російській розвідці.

Хоча не всі ці інциденти були остаточно пов’язані з російською розвідкою, їх об'єднувала очевидна причетність дилетантів або дрібних злочинців.

За словами представника НАТО, Росія використовує «повний спектр» гібридних операцій: «Ми бачимо все: від висококласних операцій у Європі, де за певні види розвідувальної діяльності платили до 400 000 євро (433 000 доларів), д.о випадків, коли бандитів наймають за кілька тисяч євро».

Речник служби внутрішньої безпеки Естонії повідомив CNN, що активність Росії за останні місяці зросла.

«Ми побачили значне зростання їхньої активності минулої осені, а до зими нам вдалося затримати понад 10 підозрюваних. Наразі зросла чисельність осіб, які були залучені до гібридної діяльності проти безпеки Естонії, у такому вигляді, якого ми раніше не бачили", - наголосив речник.

Він сказав, що операції переходять «у фазу фізичних атак», і припустив, що війна в Україні може призвести до більш агресивної тактики РФ найближчими місяцями.